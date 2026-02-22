Tragedia en Villa Gesell: murió un motociclista que corría en los médanos + Seguir en









El accidente ocurrió en plena competencia de motos y cuatriciclos. La víctima circulaba sin casco ni protección adecuada, fue asistida de urgencia y trasladada al hospital local, pero ingresó sin signos vitales pese a las maniobras de reanimación.

El joven de 28 años perdió la vida en Villa Gesell

Un trágico episodio sacudió a Villa Gesell durante el fin de semana, cuando Andrés Alberto Alemán, de 28 años perdió la vida tras sufrir una violenta caída con su moto en los médanos de la zona norte del distrito. El hecho ocurrió en el marco de la 31° edición del Enduro del Verano, uno de los encuentros de motos y cuatriciclos más multitudinarios del continente.

El tradicional evento reúne cada año a más de 1.300 pilotos y convoca a miles de espectadores que se acercan a la costa atlántica para presenciar la competencia. En ese contexto, el accidente generó conmoción entre los presentes y empañó parte de la jornada deportiva.

El joven que perdió la vida en Villa Gesell no portaba protección De acuerdo con información difundida por medios como 0223 y Radio 10 Mar del Plata, el joven, oriundo de la localidad de Ensenada, se desplazaba sin casco ni la indumentaria de protección adecuada cuando se encontró con un médano que presentaba un corte abrupto. La maniobra no pudo ser controlada y la caída fue de extrema violencia.

muerte-enduro El accidente generó conmoción entre los presentes y empañó parte de la jornada deportiva. Tras el impacto, equipos de bomberos y personal médico acudieron de inmediato al lugar. El motociclista fue asistido en estado crítico y luego trasladado en ambulancia hacia el hospital municipal. Durante el trayecto, los profesionales le practicaron RCP, lo intubaron y le suministraron adrenalina con el objetivo de estabilizarlo.

Pese a los esfuerzos realizados, el joven ingresó al centro de salud sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento, generando profundo pesar en el ámbito del Enduro del Verano y en la comunidad geselina.