23 de febrero 2026 - 13:00

ANSES continúa hoy el calendario de pagos de febrero 2026

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentaron un 2,85% este mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

Con el incremento de febrero, las jubilaciones aumentan un 2,85%. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a febrero de 2026. Como ocurre habitualmente, las fechas se organizan según la terminación del DNI de los beneficiarios, y comenzaron a acreditarse desde el lunes 9 de febrero. El cronograma tuvo una interrupción por el feriado de Carnaval, pero se retomó con normalidad el miércoles 18.

En paralelo, el Gobierno Nacional confirmó un aumento del 2,85% para todas las prestaciones, en línea con el índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este ajuste se aplica bajo la fórmula de movilidad vigente desde julio de 2024, establecida por el Decreto 274/24, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Monto de las prestaciones de ANSES en febrero 2026

Con el incremento de febrero, las jubilaciones aumentan un 2,85%. Además, ANSES confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

  • Jubilación mínima: $429.254,35($359.254,35 del haber actualizado + $70.000 de bono)

  • Jubilación máxima: $2.417.441,64 (sin bono)El aumento del 2,85% y el bono de $70.000 también se aplican a las pensiones. Los nuevos montos quedan de la siguiente manera:

  • PUAM: $357.403,48

  • PNC por Invalidez y Vejez: $321.478,05

Por otro lado, las asignaciones familiares también recibieron un aumento cercano al 2,8% en febrero de 2026:

  • AUH: $129.096 por hijo

  • (se cobra el 80%: $103.276,80; el 20% restante se paga con la Libreta AUH)

  • AUH por Discapacidad: $420.354

  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango SUAF): $64.554

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $210.186

  • Asignación por Embarazo: $129.096

  • Asignaciones de Pago Único:

  • Nacimiento y adopción: $449.888

  • Matrimonio: $112.668

Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran esta última semana

El calendario de pagos se organiza, como de forma habitual, según el número de DNI de cada beneficiario:

Jubilaciones que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 23 de febrero

  • DNI 2 y 3: 24 de febrero

  • DNI 4 y 5: 25 de febrero

  • DNI 6 y 7: 26 de febrero

  • DNI 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones que superan el haber mínimo

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 8: 23 de febrero

  • DNI 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo

  • DNI 7: 23 de febrero

  • DNI 8: 24 de febrero

  • DNI 9: 25 de febrero

Asignaciones de Pago Único y Familiares de PNC

  • Todas las terminaciones de DNI: del 9 o 10 de febrero al 12 de marzo

