Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES: cuánto aumentan las prestaciones en marzo 2026 + Seguir en









El organismo previsional informó los montos a cobrar en el tercer mes del año, tras el dato de inflación de enero.

ANSES: los montos de las prestaciones de marzo 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en marzo de 2026 un aumento del 2,88% en sus prestaciones. Este ajuste se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026, que registró una inflación mensual del 2,9% y una variación interanual del 32,4%. Los nuevos montos buscan mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto económico con persistente inflación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró el aumento de precios con un 4,7%, seguido por Restaurantes y hoteles con un 4,1%. Estos datos sirven como referencia para actualizar las prestaciones sociales, según el esquema de movilidad vigente.

ANSES billetes.webp Aumentan las prestaciones de ANSES en marzo 2026 Los nuevos montos para marzo de 2026 son los siguientes:

Jubilaciones y pensiones: Jubilación mínima: $369.600,88 (con el bono de $70.000, el total asciende a $439.600,88)

Jubilación máxima: $2.487.063,95 (para quienes cumplen con los aportes más altos)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70 (con el bono, llega a $365.680,70)

Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez: $258.720,62 (con el bono, totaliza $328.720,62)

PNC para madres de siete hijos: $369.600,88 (equiparada a la jubilación mínima, con posibilidad de alcanzar $439.600,88 con el refuerzo) Asignaciones familiares del SUAF: Asignación por hijo (primer rango): $66.414

Asignación prenatal: $66.414

Asignación por hijo con discapacidad: $216.240

Asignación por nacimiento: $77.414

Asignación por adopción: $462.845

Asignación por matrimonio: $115.913

Asignación por cónyuge: $16.113 Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficios relacionados: AUH: $132.814 (con retención del 20%, el pago directo será de $106.251,20)

AUH por discapacidad: $432.461 (pago directo de $345.968,80)

Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $50.094 La Tarjeta Alimentar no recibirá ajustes en marzo y mantendrá los valores vigentes.

ANSES.jpg Quiénes son los beneficiarios que reciben el bono de $70.000 El refuerzo de $70.000 se otorga a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o vejez

Madres con siete o más hijos que reciben pensiones El bono se asigna en su totalidad a quienes cobran el monto mínimo. Para los beneficiarios con ingresos superiores, el refuerzo se calcula de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido.