El inesperado fin de semana largo que llega en marzo 2026, pero que no todos van a disfrutar

El 24 será martes y habrá un asueto puente previo, aunque su alcance dependerá de cada empleador y sector laboral.

El nuevo día no laborable que se suma a marzo 2026 genera un fin de semana extra largo.

El tercer mes del año traerá uno de esos descansos que aparecen en el calendario y generan expectativa inmediata. El martes 24 de marzo , fecha vinculada al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , caerá pegado a un lunes que fue definido como día no laborable con fines turísticos . La combinación arma un fin de semana extendido que muchos ya marcan en rojo.

La particularidad es que no todos lo vivirán de la misma manera. Mientras el 24 es feriado nacional inamovible , el lunes 23 tiene otra categoría legal. Esa diferencia termina impactando en el bolsillo y en la organización laboral.

El esquema fue oficializado por el Gobierno nacional dentro del calendario anual de feriados 2026, que distingue entre inamovibles, trasladables y días no laborables . Esa clasificación no es menor y suele generar dudas año tras año, sobre todo cuando aparece un “puente” que parece feriado, pero no lo es en sentido estricto.

El 24 de marzo de 2026 será martes. La fecha conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, establecido para recordar a las víctimas de la última dictadura militar iniciada en 1976 .

Se trata de un feriado nacional inamovible , lo que implica que no puede trasladarse a otro día con fines turísticos. Además, tiene carácter obligatorio para la mayoría de los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo: si se presta servicio, corresponde el pago doble, como ocurre en otros feriados nacionales.

Al caer martes, el descanso natural abarcaría solo ese día. Sin embargo, la inclusión del lunes 23 como jornada no laborable genera un esquema más amplio que, en la práctica, configura un fin de semana largo de cuatro días para parte de la población.

23 de marzo: ¿feriado o día no laborable?

El lunes 23 de marzo de 2026 fue establecido como día no laborable con fines turísticos. La diferencia con un feriado nacional es que, en estos casos, la decisión de otorgar o no el descanso queda en manos del empleador, salvo en la administración pública nacional, donde suele aplicarse.

En el sector privado, la situación puede variar. Algunas empresas adhieren al puente para incentivar el descanso o por cuestiones operativas; otras mantienen la actividad con normalidad. A diferencia de los feriados nacionales, si se trabaja un día no laborable no corresponde el pago doble, salvo que el empleador disponga lo contrario.

Esa distinción genera cada año cierta confusión. Para muchos trabajadores, el lunes será parte del combo perfecto para una escapada o para “bajar un cambio” antes de que avance el año. Para otros, será una jornada común, sin alteraciones en su rutina. Todo depende del rubro, del convenio colectivo y de la decisión empresarial.

Calendario oficial de feriados 2026 en Argentina

El calendario nacional 2026 establece distintas categorías de fechas. A continuación, el detalle general.

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables