Detuvieron al "Narigón" Vázquez, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe + Agregar ámbito en









Las Tropas de Operaciones Especiales capturaron a Vázquez, quien tenía pedido de detención por una causa de homicidio y era señalado como presunto sicario de la Banda de los Menores.

Fernando Sebastián “Narigón” Vázquez fue detenido por la TOE en Santa Fe.

Las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) detuvieron este martes a Fernando Sebastián “Narigón” Vázquez, de 45 años, uno de los delincuentes incluidos en la lista de los más buscados de la provincia de Santa Fe. El operativo se realizó en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, en el departamento Rosario.

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Vázquez tenía un pedido de detención vigente en una causa por homicidio y era señalado por los investigadores como presunto sicario de Lisandro “Limón” Contreras, uno de los líderes de la denominada Banda de los Menores. Por información que permitiera dar con su paradero, el Gobierno provincial ofrecía una recompensa de $30 millones.

Quién es el “Narigón” Vázquez El detenido figuraba dentro de la nómina de prófugos de alto perfil de Santa Fe, un listado que reúne a personas buscadas por causas vinculadas a homicidios, narcotráfico y organizaciones criminales que operan en Rosario y otras localidades de la provincia.

Antes de su detención, Vázquez ya había sido buscado en Entre Ríos. En octubre de 2025, efectivos de la TOE lo detectaron en inmediaciones del complejo termal de Victoria, pero el sospechoso logró escapar hacia una zona de monte, donde se desplegó un operativo conjunto con fuerzas entrerrianas. En ese procedimiento, según medios locales, habría abandonado un vehículo y un teléfono celular.

De acuerdo con la información oficial difundida tras el procedimiento, Vázquez era considerado uno de los objetivos prioritarios para las fuerzas de seguridad santafesinas. Su captura quedó a cargo de la TOE, la fuerza especial que depende del Gobierno provincial y que interviene en investigaciones complejas.

Tercera captura de alto perfil en ocho días La detención del “Narigón” Vázquez se suma a otros dos arrestos recientes de prófugos buscados por la Justicia santafesina. En los últimos ocho días también fueron capturados Andrés “Plin” Acosta, detenido a la salida de un boliche en la Ciudad de Buenos Aires, y Samuel Elías Reyes, arrestado en la provincia de Córdoba. Con este nuevo operativo, el Gobierno de Santa Fe acumuló tres capturas consideradas de alto impacto en poco más de una semana, en el marco de la búsqueda de personas vinculadas a hechos violentos y estructuras delictivas de la región.