Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe: quiénes cobran este jueves 6 de agosto

El calendario avanza con nuevas acreditaciones y mantiene el esquema previsto para los beneficiarios del sistema previsional santafesino.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe continúa con el cronograma de acreditación correspondiente al mes de agosto. Como ocurre cada mes, miles de beneficiarios esperan la fecha asignada para verificar el depósito de sus haberes y organizar sus gastos.

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El esquema de pagos fue definido por el Gobierno provincial y se desarrolla de manera escalonada según el monto que percibe cada jubilado o pensionado. Esa modalidad busca distribuir las acreditaciones durante varios días y evitar una concentración de operaciones en una sola jornada.

Este jueves 6 de agosto será el turno de un nuevo grupo de beneficiarios, mientras que el cronograma continuará en los días siguientes hasta completar el calendario previsto para todos los pasivos del sistema previsional santafesino.

Las fechas de pago son uno de los datos más consultados por los pasivos de Santa Fe.

El calendario dispuesto para agosto contempla distintas fechas de acreditación según el nivel de ingresos de los beneficiarios.

Para este jueves 6 de agosto , cobrarán los jubilados y pensionados cuyos haberes de bolsillo superen el monto establecido que es de $1.410.000 . Como sucede habitualmente, el dinero quedará disponible en las cuentas bancarias habilitadas para el cobro.

El esquema de pagos informado por la Provincia se desarrolla de manera escalonada y finaliza con la acreditación destinada a quienes perciben los haberes más elevados dentro del sistema previsional.

Desde la Caja recuerdan que no es obligatorio concurrir el mismo día de la acreditación, ya que los fondos permanecen depositados en la cuenta del beneficiario. Esto permite retirar el dinero cuando cada persona lo considere conveniente, evitando largas filas o esperas innecesarias.

Además del cobro presencial mediante tarjeta de débito, quienes operan a través de home banking o aplicaciones bancarias pueden verificar la acreditación apenas se habilita el depósito.

Cada mes, el calendario oficial marca el ritmo de las acreditaciones provinciales. Magnific

Los montos de la jubilación de agosto 2026 a enero 2027

Los haberes que perciben los jubilados y pensionados provinciales mantienen la actualización derivada de la política salarial acordada para la administración pública santafesina. El esquema contempla incrementos escalonados que impactan tanto en los trabajadores activos como en el sector pasivo, respetando el mecanismo de movilidad propio del régimen provincial.

En ese marco, los ingresos correspondientes al período comprendido entre agosto de 2026 y enero de 2027 seguirán la evolución de los aumentos salariales homologados por el Gobierno de Santa Fe para los empleados públicos alcanzados por los acuerdos paritarios. Así quedarán el resto del año los montos de jubilación: