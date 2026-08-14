Protestas en Aeroparque: extrabajadores de Flybondi reclaman por el pago de indemnizaciones

Una serie de reclamos apuntan a irregularidades de la empresa. Mientras, denuncian que muchos empleados "tienen miedo" mientras recalcan que reclaman por "algo legal y justo".

Extrabajadores de Flybondi reclaman este viernes en Aeroparque Jorge Newbery por el pago de indemnizaciones, tras denunciar que hace tres meses que no cobran. A su vez, denuncian situaciones de irregularidad sobre su situación dentro de la empresa, al sostener que "todos tienen miedo" y que reclaman por una causa legal y justa.

El reclamo está compuesto por cerca de 700 que reclaman el pago de sus indemnizaciones y retiros. A su vez, el joven detalló que "muchos nos enteramos de manera no oficial" sobre la falta de continuidad dentro de la aerolínea: "No podíamos entrar al mail corporativo y cinco días después nos llegó el telegrama".

El reclamo tomó relevancia durante esta semana, cuando se conoció que ante la falta de pago, los trabajadores comenzaron a recurrir a la Justicia. Actualmente, hay cientos de expedientes en trámite para ejecutar acuerdos que fueron reconocidos y firmados por la propia empresa.

Según los afectados, cada incumplimiento obliga a iniciar un nuevo proceso judicial y extiende los plazos para el cobro de una deuda que ya había sido reconocida por escrito.

La mayoría de los acuerdos fueron firmados por Verónica Fúnes, directora de Recursos Humanos de Flybondi y OCP Tech, ante la escribana pública Paula Rodríguez Foster. Otros fueron homologados ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), la instancia administrativa previa al inicio de un juicio laboral. Pese a ese respaldo, los exempleados denuncian que la empresa continúa sin cumplir con los compromisos asumidos.

"Desde mayo nadie cobra su sueldo"



Crisis en Flybondi: hay 700 trabajadores menos y le embargaron las cuentas por deudas fiscales. El testimonio de un trabajador desde Aeroparque.



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Aeroparque registra demoras de cara al fin de semana largo

El Aeroparque Jorge Newbery registra demoras durante las primeras horas de esta mañana, de cara al fin de semana largo. Los sectores afectados son áreas de check-in para vuelos programados y los pasajeros sufren estos inconvenientes desde las 6 de la mañana.

Las demoras responden a una movilización de trabajadores, en protesta por el despido de un colega de GPS, la principal empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas. Los manifestantes reclaman la inmediata reincorporación del trabajador y delegado gremial Luciano Corradi.

Durante la protesta, algunos empleados levantaron carteles con consignas como “Aerolíneas se defiende y a sus trabajadores también”. El reclamo apunta a un despido que señalan como ilegal y antisindical, al tratarse de un empleado que participó contra la privatización de la aerolínea en 2024.