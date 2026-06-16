Santa Fe finalizó la restauración del Monumento a la Bandera en la antesala del acto por el 20 de Junio

La obra había sido paralizada por Nación y absorbida por la administración de Maximiliano Pullaro. Las refacciones se presentarán este miércoles en una ceremonia a la que asistirá el gobernador. El sábado estará Javier Milei.

El Monumento a la Bandera será escenario del acto por el 20 de Junio.

Santa Fe finalizó las tareas de restauración y reparación integral del Monumento Nacional a la Bandera y el próximo 17 de junio llevará adelante el acto de inauguración de las obras , encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Será en la antesala de la celebración por el Día de la Bandera , que tendrá lugar el sábado, con la presencia de Javier Milei.

Al anunciar la fecha de la inauguración, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico , destacó el esfuerzo realizado por la Provincia para concluir una intervención largamente demorada.

“Luego de más de una década de interrupciones, anuncios inconclusos y demoras por parte de la Nación, el Gobierno Provincial firmó un convenio y se hizo cargo no solo de finalizar los trabajos de puesta en valor del Monumento, sino también de asumir la deuda preexistente con la empresa contratista”, señaló.

Maximiliano Pullaro participará de la inauguración de las obras de refacción del Monumento a la Bandera.

En ese sentido, remarcó que “la Provincia demostró estar a la altura de la importancia que tiene este monumento histórico para los argentinos y particularmente para los rosarinos, porque pudimos terminar los trabajos en tiempo récord tras la paralización dispuesta por el Gobierno nacional”.

La inauguración está prevista para el miércoles del 17 de junio y formará parte de una agenda institucional que incluirá actividades vinculadas a las promesas de lealtad a la bandera. Además, quedará habilitada de manera permanente la Fuente de las Proas y, por la tarde, se realizará el encendido de la nueva iluminación ornamental del complejo.

Qué obras se realizaron en el Monumento a la Bandera

Para concretar la finalización de la obra, Santa Fe asumió el pago de una deuda de $1.456 millones con la empresa contratista y destinó otros $2.600 millones para completar los trabajos pendientes.

Las obras comprendieron distintos sectores del Monumento Nacional a la Bandera. Entre las intervenciones más relevantes se destacan los trabajos realizados en la Sala de las Banderas, donde se desmontaron y reacondicionaron vitrinas, se reemplazaron vidrios y marcos, se reparó el cielorraso y se ejecutaron tareas de pintura. También se restauraron la llama votiva y los numerosos elementos de bronce que forman parte del patrimonio del monumento.

“Recuperar el Monumento a la Bandera era una responsabilidad histórica. Estamos hablando del principal emblema patrio del país y de uno de los espacios públicos más representativos de Santa Fe”, sostuvo Enrico.

Monumento a la Bandera

Asimismo, se completó la restauración del mirador, incluyendo la recuperación de estructuras metálicas y la terminación del ascensor, cuya ejecución había quedado inconclusa tras la paralización de los trabajos.

Otro de los frentes de obra se desarrolló en la Fuente de las Proas, donde se realizaron tareas de impermeabilización, renovación de cañerías, instalación de un nuevo sistema de bombeo y colocación de luminarias. La intervención incorporó además una rampa de acceso para personas con discapacidad, mejorando las condiciones de accesibilidad del espacio.

Los trabajos también incluyeron la renovación de instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas, completando una puesta en valor integral del conjunto monumental.

Antes de la interrupción de la obra, la empresa Dyscon S.A. había avanzado sobre distintos sectores del complejo, con tareas en fachadas, solados y cielorrasos del Propileo, además de trabajos de restauración en luminarias, ánforas, esculturas de bronce, mástil, piezas de piedra, la Sala de Exposiciones, el Patio Cívico y el Atrio.