Detuvieron a un reconocido streamer por tenencia de material pedófilo

Las actuaciones se iniciaron tras el análisis de 18 reportes categorizados como "prioridad Nivel E" del National Center For Missinng and Exploited Children. Estos documentos, en donde figuraban menores tanto argentinos como del exterior, fueron enviados a la unidad de identificación de víctimas de la Policía Federal y a Interpol, desde donde se constató que, supuestamente, había producción casera de material pornográfico infantil en Argentina, un delito que no se le imputa a Borroni.