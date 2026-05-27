Córdoba: detuvieron a un sospechoso por el caso Agostina Vera + Agregar ámbito en









El hombre fue identificado como Gabriel Barrelier, de 33 años, quien se reunió con la menor después de que ella viajara en taxi.

Al momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier dato sobre su ubicación puede ser comunicado al teléfono 3515192014 (Gabriel Vega, padre de la joven).

En el marco de la investigación por el paradero de Agostina Vera, la policía de Córdoba arrestó al principal sospechoso del caso. Se trata de Gabriel Barrelier, de 33 años, quien habría sido la persona que recibió a la adolescente de 14 años tras su viaje en taxi. La detención fue dispuesta por el fiscal Raúl Garzón bajo un estricto secreto de sumario sobre el destino de la menor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante este miércoles, las autoridades judiciales interrogarán al detenido para definir si recibirá una imputación formal en la causa que mantiene en vilo al país.

Gustavo Vaca, el abogado que representa a la madre de Agostina , aclaró que el sospechoso es una persona conocida de la mujer. Sin embargo, el letrado remarcó que su clienta “no tiene conocimiento de que él tuviera contacto” con la adolescente. En declaraciones a los medios, el abogado explicó que las primeras declaraciones del acusado no coincidían con la realidad y que su postura defensiva cambió por completo tras el testimonio del chofer que realizó el traslado.

De acuerdo con lo expresado por el defensor, la versión inicial del detenido se desmoronó debido a los datos aportados por el conductor del vehículo. El abogado detalló el momento clave de la investigación al señalar que “en un primer llamado, Barrelier le dice que no vio a la menor”. A esto, el profesional de las leyes añadió que “el remisero declara y dice que lo vio a él y que fue quien abonó el viaje, ahí es cuando empieza la contradicción del acusado”.

Sobre el celular de la menor, se detalló que la mamá realizó dos llamadas la noche del sábado 23 de mayo. Una de las comunicaciones fue cortada y, desde ese preciso momento, el dispositivo no volvió a encenderse.

WhatsApp Image 2026-05-27 at 8.31.14 AM (1) Córdoba: buscan a Agostina Vega Agostina Vera, la adolescente de 14 años que es buscada intensamente en Córdoba desde hace 72 horas, falta de su hogar desde el sábado 23 de mayo. Según el relato de su familia, esa fue la última vez que la vieron, cuando se retiró de la vivienda de su madre en el barrio General Mosconi cerca de las 22:30 horas. En ese entonces, la menor se tomó un taxi, conducido por un hombre conocido del barrio y ahora principal sospechoso, hasta la esquina de Fragueiro y Juan de Campillo, en el barrio Cofico. Al momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier dato sobre su ubicación puede ser comunicado al teléfono 3515192014 (Gabriel Vega, padre de la joven).

Temas Córdoba

detención