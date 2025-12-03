Día del médico: ¿por qué se celebra el 3 de diciembre?

La fecha recuerda a un médico clave para la salud pública y busca poner en valor el trabajo cotidiano del personal sanitario.

Cada 3 de diciembre , distintos países de América Latina miran hacia la comunidad médica para agradecer un trabajo que, muchas veces, ocurre lejos de los flashes y cerca de las urgencias. En Argentina, la jornada del Día del Médico suele despertar mensajes oficiales, homenajes institucionales y también debates sobre las condiciones laborales en hospitales y clínicas , un tema que nunca termina de cerrarse.

La celebración comenzó a mediados del siglo XX y fue establecida por el Congreso Panamericano del Médico. Tiene como figura central a un médico cubano, cuyo aporte ayudó a frenar una enfermedad que golpeó con fuerza a la región.

El 3 de diciembre se conmemora por ser el nacimiento de Carlos Juan Finlay Barrés , un profesional cuya investigación cambió la forma de entender las enfermedades transmitidas por mosquitos . La Organización Panamericana de la Salud (OPS) propuso en 1953 que todos los países de la región adoptaran esta fecha para homenajear a los médicos, y Argentina se sumó poco después.

Finlay logró algo que, para su época, sonaba casi imposible. A fines del siglo XIX, cuando la fiebre amarilla era un verdadero problema sanitario en ciudades portuarias, él insistió con una hipótesis que recién fue aceptada tras numerosos brotes y verificaciones. Esa persistencia, mezclada con rigurosidad científica, lo convirtió en un referente continental .

Nacido en La Habana en 1833, Finlay se formó en Europa y en Estados Unidos antes de volver a Cuba, donde comenzó a estudiar enfermedades tropicales. Su teoría sobre la transmisión de la fiebre amarilla por el mosquito Aedes aegypti fue recibida, al principio, con escepticismo.

Pese a las críticas, Finlay siguió adelante y desarrolló un método para controlar la propagación del virus. Su trabajo abrió camino a campañas sanitarias que más tarde resultaron fundamentales en países como Brasil y Argentina, especialmente en Buenos Aires, donde la fiebre amarilla había dejado miles de muertos en 1871.

Finlay reconoció en su investigación que era esta variante del insecto que, al picar a una persona infectada con esta enfermedad, contraía este virus y era capaz de transmitirlo a otras personas con un segundo pique. A principios del año 1881, el médico presentó su trabajo en la International Sanitary Conference, pero fue rechazado. Luego de nueve años, la Walter Reed Comission reconoció la labor del trabajo de investigación que realizó el cubano y confirmaron su hipótesis.

Finalmente, Finaly murió a los 81 años de edad el 20 de agosto del año 1915 en su ciudad natal.

En qué países se celebra hoy el Día del Médico

Además de Argentina, la fecha del 3 de diciembre es compartida por varios países latinoamericanos. Cuba, su país natal, adoptó la conmemoración de inmediato. También lo hicieron México, Paraguay, Ecuador y Perú. La razón es porque la OPS buscó una referencia común, y la figura de Finlay tenía un peso regional que excedía fronteras.

Otros países mantienen fechas propias. En Brasil, por ejemplo, se celebra en octubre, mientras que en España la jornada se relaciona con efemérides locales. Estas diferencias muestran cómo cada sistema de salud construyó su identidad a partir de hitos propios, aunque la esencia del homenaje sea la misma.

Los médicos argentinos más importantes

Argentina cuenta con figuras destacadas cuyo legado impactó dentro y fuera del país. Entre ellas aparece René Favaloro, conocido por desarrollar el bypass coronario, un procedimiento que transformó la cardiología mundial. Su trabajo combinó precisión técnica y un fuerte compromiso con la medicina comunitaria.

René Favaloro, el médico más importante de nuestro país.

Otra referencia ineludible es Cecilia Grierson, la primera médica del país, pionera en la formación profesional de enfermeras y defensora de la educación accesible para mujeres en el ámbito científico. También resuena Salvador Mazza, quien investigó enfermedades endémicas como el mal de Chagas y llevó adelante campañas de diagnóstico en territorios donde, hasta entonces, nadie llegaba.

Sus trayectorias muestran que la medicina argentina no solo creció en hospitales de grandes ciudades. También avanzó en laboratorios rurales, salas improvisadas, universidades públicas y equipos de investigación que muchas veces trabajaron con recursos ajustados.