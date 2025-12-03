La Esfinge que se fue de Egipto para convertirse en multimillonario: quién fue Fayez Sarofim + Seguir en









Con gran ambición, demostró un talento único para los negocios después de abandonar sus tierras.

El magnate logró realizar una enorme carrera fuera de su país. Bloomberg

Emigrar tiene sus complicaciones, ya que uno no puede tener el éxito garantizado por más aventurado que se vaya a formar su vida a otro país. Pero hay quienes logran hacer millones de dólares debido a su ambición y visión para los negocios, con oportunidades que en sus tierras no podían tener.

Fayez Sarofim viajó hacia Estados Unidos con la intención de estudiar, pero encontró en las grandes universidades su verdadera pasión. Se convirtió en un magnate cuya fortuna era desconocida hasta el día de su fallecimiento, en mayo de 2022.

Fayez Sarofim Getty Images Unicef Sarofim pagó sumas muy altas de dinero en sus dos divorcios. Getty Images/Unicef La historia de Fayez Sarofim y cómo se convirtió en multimillonario En Norteamérica, Sarofim obtuvo títulos en economía en la Universidad de California de Berkeley y la Escuela de Negocios de Harvard. En 1958, entusiasmado y gracias al dinero de su familia en Egipto fundó Fayez Sarofim & Co. en Houston, Texas.

Conocido como “La Esfinge” por su carácter reservado y su habilidad para invertir, con su firma de inversiones se especializó en las acciones de primera línea, estrategias de compra y también de retención. Con estos métodos tuvo un camino exitoso que lo llevó a la fama en su propio ámbito.

Experto en identificar empresas de alta calidad con fundamentos sólidos para darles la oportunidad de fluctuar en el mercado, llegó a ser comparado con Warren Buffett. Al momento de su muerte, el 27 de mayo de 2022, la compañía tenía más de 40 mil millones de dólares en activos.

Miles de millones: el patrimonio de Fayez Sarofim Al momento de morir, muchos medios especializados aseguraban que el patrimonio neto era de entre uno y dos mil millones de dólares. Pero un pago al IRS realizado después de su fallecimiento reveló que la suma rondaba los 20 mil millones de dólares. De perfil bajo, al punto de no dar muchas entrevistas ni buscar mostrarse en el ámbito público, tampoco se sabía mucho de su fortuna personal. En sus dos divorcios, le pagó a su primera esposa 250 millones de compensación, mientras que la segunda obtuvo una suma de 12 millones de dólares.

