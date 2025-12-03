Trenes Argentinos recuperó las instalaciones de la estación Once tras un fallo de la Justicia + Seguir en









La Justicia ordenó desalojar a Nueva Estación Once S.A. y habilitó que Trenes Argentinos retome el control total de los espacios clave de la terminal.

Trenes Argentinos recuperó este miércoles los espacios operativos de la estación Once después de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 6 ordenara ejecutar el desalojo de Nueva Estación Once S.A., medida que permitió retomar áreas técnicas, administrativas y comerciales esenciales para el funcionamiento de la terminal.

La resolución dictada por el juez Enrique Lavie Pico dispuso efectivizar el lanzamiento de la empresa concesionaria, y la medida comenzó a cumplirse en las primeras horas de este miércoles 3 de diciembre. Durante el operativo se retomaron, en favor de Trenes Argentinos Operaciones S.A., todos los espacios donde funcionan los sistemas técnicos necesarios para el mantenimiento ferroviario, junto con sectores administrativos clave.

Trenes Argentinos La medida se ejecutó durante la madrugada del miércoles tras la orden del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 6. Ambito Una vez concluida la ejecución, la compañía recuperará las oficinas del entrepiso del hall y del acceso por Bartolomé Mitre, los baños del hall, la sala de medidores cercana, la zona de carga y descarga, las puertas de acceso al subsuelo y a la terraza, además de los subsuelos 1° y 2°, donde opera un estacionamiento con entrada por Teniente General Juan Domingo Perón.

El contrato prorrogado de forma irregular que quedó sin efecto Meses atrás, Trenes Argentinos Operaciones había notificado la finalización del contrato de concesión otorgado en 2005 por 20 años, sin posibilidad de prórroga. Sin embargo, en 2015 se firmó una adenda irregular que extendió la concesión hasta 2033, con cánones fijos considerados irrisorios: entre 197.000 y 226.000 pesos mensuales para el período extendido.

La concesión abarcaba casi 21.000 m² de superficie comercial, con 82 locales en planta baja, 39 en el entrepiso y dos estacionamientos que suman más de 11.000 m². Tras el desalojo, todos estos espacios volverán a licitarse a valores acordes al mercado.

Estación Once trenes La empresa Nueva Estación Once S.A. ocupaba más de 20.000 m² con locales comerciales y estacionamientos. Reorganización del patrimonio ferroviario y nuevo esquema de ingresos El fin del contrato marca la conclusión de un período caracterizado por la falta de controles, contratos desactualizados y un uso del espacio ferroviario alejado de los criterios actuales de eficiencia y transparencia. En este tiempo, el área Comercial de Trenes Argentinos logró ordenar más de 1.000 activos ferroviarios, reducir drásticamente los contratos vencidos, recuperar inmuebles intrusados y fortalecer los mecanismos de auditoría interna. Gracias a ese proceso, los ingresos anuales por cánones pasarán de los 914 millones de pesos registrados al inicio de la gestión a más de 6.000 millones en 2025. Para el próximo año, la empresa estima que esa cifra alcanzará los 9.000 millones de pesos.