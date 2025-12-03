Las universidades argentinas cayeron en un ranking mundial: en qué puesto quedaron en 2026 y cuáles son las top 10

Solo tres instituciones nacionales se destacaron y dentro de una lista más amplia. Las mismas bajaron su lugar con respecto al ranking anterior.

La UBA no participó de esta medición, que pera de forma voluntaria.

Las universidades argentinas cayeron en el ranking Times , según una nueva edición de la revista para el 2026. Así, no se registró ninguna casa de estudios nacional entre las 50 mejores de la región. La mejor ubicada fue la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) , que bajó más de 30 puntos con respecto al año pasado.

Se trata de la edición 2026 del ranking regional de Times Higher Education (THE), donde no figuran universidades argentinas entre las 50 mejores de América Latina.

El dato marca un retroceso con respecto al año pasado, cuando había tres instituciones locales entre las primeras 50 de la región.

La baja se explica por un cambio metodológico que ahora compara a las universidades latinoamericanas con estándares globales, según informaron desde THE. Así, la institución argentina mejor posicionada es la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) , en el puesto 62.

Mientras este año, solo estas tres instituciones quedaron entre las 100 mejores de América Latina el año pasado habían sido ocho. Una buena noticia fue que este año se clasificaron al ranking doce instituciones argentinas, en comparación con nueve en 2024.

Por otro lado, varias universidades –entre ellas, la UBA– no participaron de esta medición, a raíz de “operar de forma voluntaria”, explicaron desde THE. Para figurar en la lista, cada institución clasificada debe registrarse para compartir sus datos según los indicadores que solicita Times.

La Argentina "tuvo un año difícil en el ranking, con pérdidas significativas en la cima de la tabla debido al cambio de metodología”, aclaró un comunicado. Antes, para la elaboración del Latin America University Rankings, la puntuación de cada institución se basaba en una comparación con otras universidades de la región.

Este año, en cambio, Times adoptó la escala global que usa en sus rankings mundiales, lo que implica una medición más exigente.

Universidad de La PLata.jpg La institución argentina mejor posicionada es la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en el puesto 62. Rosario 3

Qué es el THE

El ranking de THE utiliza 16 indicadores de desempeño agrupados en cinco áreas, de las cuales tienen mayor peso la calidad de la investigación, la enseñanza y el volumen y reputación científica.

Las otras dos dimensiones evaluadas son los vínculos con la industria, referido a la transferencia de conocimiento y patentes, y la proyección internacional, valorando la cantidad de estudiantes y profesores extranjeros.

En el top 10 regional de esta edición hay siete universidades brasileñas, una chilena y dos mexicanas (el Tecnológico de Monterrey, en el puesto 7, y la Universidad Nacional Autónoma de México, en el puesto 9).

El ranking THE para América Latina califica un total de 223 universidades de 16 países. Brasil tiene la mayor participación, con 69 instituciones, seguido por Colombia (con 38), Chile (31) y México (25). Por el lado de la Argentina, hay solo 12 universidades en esta medición: 8 públicas y 4 privadas.

