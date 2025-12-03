El precio de los juguetes en Latinoamérica en Navidad: ¿en qué lugar se posiciona Argentina?

Los valores locales superan ampliamente a los de países vecinos, con brechas que llegan al 75% por costos impositivos y menor competencia interna.

El Gobierno busca reducir los aranceles para 14 categorías y ampliar la oferta importada antes del pico de ventas de fin de año.

Con la llegada de la Navidad , también vuelve la tradición de elegir un regalo que ilusione a los más chicos de la familia. Sin embargo, en medio de un contexto económico desafiante como el de Argentina , es esencial conocer los precios de los juguetes para no descuidar nuestro bolsillo.

Este año, la inflación acumulada, los problemas para importar, los costos logísticos y los problemas cambiarios hicieron que el universo de las compras quedara en una baja posición frente al resto de la región .

Año tras año, los consumidores notan que los mismos productos que ven en redes o en catálogos internacionales llegan a las góndolas locales con valores que duplican los de los países vecinos.

Las comparaciones realizadas en la previa de la Navidad muestran un panorama que ya no sorprende a comerciantes ni consumidores: Argentina encabeza la lista de países con juguetes más caros de Latinoamérica .

La brecha con mercados vecinos es amplia y se observa tanto en productos importados como en algunos segmentos de fabricación local que dependen de insumos externos.

Tomar ejemplos concretos ayuda a dimensionar la distancia. Los sets de bloques de construcción se consiguen en comercios argentinos por $50.000; mientras que, en Chile o México, rondan los $25.000. Esta diferencia deja a nuestro país 50% por encima de los precios regionales.

El patrón se repite con otros: un muñeco transformable cuesta $60.000 en el territorio argentino, en México $15.000 y en Chile unos $20.000 (una suba del 75%); y una muñeca que en el país se ofrece a $50.000 se vende en Brasil por unos $35.000.

Incluso en artículos muy demandados, como los patines. En el mercado local alcanzan los $87.000, y en los vecinos los $50.000, un aumento del 42%.

navidad-luces.webp

Las medidas del Gobierno para bajar el precio de los juguetes

Frente a este escenario, el Gobierno decidió intervenir antes del inicio del pico de ventas. La administración redujo los aranceles de importación para 14 categorías de juguetes, que incluyen triciclos, bloques de construcción, muñecos y patinetas durante diciembre 2025.

La rebaja llevó la carga del 35% al 20%, desarmando un aumento que llevaba más de una década sin revisión y que el Ejecutivo calificó como “arbitrario”.

Así, el objetivo es aliviar los precios antes de Navidad, aumentar la oferta de productos importados y generar una competencia que obligue a los comercios a ajustar valores.

Al alinear los aranceles con los del MERCOSUR, las autoridades apuestan a que el mercado deje de funcionar con sobrecostos que distorsionan el precio final y desalientan el consumo.