Todas estas categorías del monotributo deberán pagarle a ARCA más de $100.000

Los valores vigentes desde agosto se mantendrán hasta febrero de 2026 y ya se puede ver cuánto hay que abonar en diciembre.

Los nuevos montos y plazos de pago para la cuota del monotributo correspondiente a diciembre de 2025

Ya están disponibles en la aplicación o web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) los nuevos montos y plazos de pago para la cuota del monotributo correspondiente a diciembre de 2025. Los contribuyentes adheridos al régimen deberán verificar que sus ingresos y su categoría actual estén alineados antes de pagar.

Además, confirmó que a partir de febrero de 2026 los valores vigentes volverán a modificarse, ya que estos montos se actualizan según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante el último semestre. Esto implica que cada ajuste refleja la evolución real de la inflación en ese período, por lo que las próximas cifras podrían diferir significativamente de las actuales dependiendo del comportamiento de los precios en la economía.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Escalas vigentes del monotributo en diciembre 2025 Los límites de facturación vigentes para las diversas categorías en diciembre, hasta la próxima actualización que llegará en febrero de 2026:

Categoría A : $8.992.597,87

Categoría B : $13.175.201,52

Categoría C : $18.473.166,15

Categoría D : $22.934.610,05

Categoría E : $26.977.793,60

Categoría F : $33.809.379,57

Categoría G : $40.431.835,35

Categoría H : $61.344.853,64

Categoría I : $68.664.410,05

Categoría J : $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90 ARCA: cuánto tengo que pagar de monotributo en diciembre 2025 En diciembre, los contribuyentes deberán pagar los siguientes montos, que varían según la categoría y el tipo de actividad. En cada pago, se incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y la obra social. Los contribuyentes deben cancelar la totalidad de su obligación tributaria antes del vencimiento para evitar recargos por mora:

Categoría A : $37.085,74

Categoría B : $42.216,41

Categoría C : $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

Categoría D : $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

Categoría E : $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

Categoría F : $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

Categoría G : $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

Categoría H : $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

Categoría I : $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

Categoría J : $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

