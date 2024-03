Día Mundial del Agua: un litro de aceite puede contaminar hasta 1.000 litros de agua

El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua para concientizar sobre este y otros problemas que afectan un recurso vital para el planeta. Según la OMS, el 27% del planeta no tiene acceso a fuentes protegidas de este recurso.

Contaminación del agua: números que preocupan

A pesar de que nuestro planeta está compuesto mayoritariamente por agua, sólo el 2.5% es agua dulce y tan sólo el 0.007% del agua existente en la Tierra es potable, cantidad que se reduce año a año debido a la contaminación. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022, 6000 millones de personas (el 73% de la población mundial), se abastecían a través de un servicio de suministro de agua para consumo humano gestionado de forma segura, es decir, ubicado en el lugar de uso, disponible cuando se necesita y no contaminado, mientras que el restante 27% se proveía de otras fuentes no protegidas como agua proveniente de pozos o agua superficial no tratada en lagos, estanques, ríos o arroyos.