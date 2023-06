Diego Kravetz armado persiguió y atrapó a un delincuente en Lanús: "Son ellos o nosotros"

Cómo fue la persecución

Tras seguirlo por una cuadra, Diego Kravetz interceptó al sospechoso en la esquina de 1° de Mayo e Itapirú.

Una vez detenido en el lugar, lo retuvo, forcejeó con él y aguardó la llegada de un móvil de la Policía Bonaerense y la PRI del municipio.

Según fuentes policiales, el joven quedó con un expediente a cargo de la UFI N°5 de Responsabilidad Juvenil de la jurisdicción, que no tomó temperamento en su contra y lo liberó.

“Me gustaría aclarar que no estoy de acuerdo con que los civiles porten armas de fuego. En mi caso puntual, por la función, por las bandas con las que me metí, por firmar las denuncias contra los narcotraficantes, y por las distintas amenazas que recibí, tengo portación”, dijo Kravetz en su cuenta de Twitter, tras publicar una foto empuñando el arma.

Y agregó: “Por último, me gustaría decir que, donde los cruce, voy a tratar de agarrarlos. Son ellos o nosotros”.

“Yo estoy en un distrito con 500 mil personas. Hay 37 villas. En Lanús, las persecuciones policiales terminan en barrios populares, donde hay chicos. Un móvil policial que opere en el Conurbano no puede no tener armas no letales. No usarlas es una locura. Cuando voy a detener a alguien y salen los vecinos a tirar piedras para defender al sospechoso, ¿qué hago? ¿Voy a tirar con una 9 milímetros para repeler la agresión? Termina con un vecino muerto y el policía imputado por homicidio en exceso de legítima defensa, u homicidio directamente”, remarcó Kravetz en diálogo con Infobae.