Cuánto sale hacer la VTV en los últimos días de mayo 2026

La Verificación Técnica Vehicular actualizó los valores. Conocé: cuánto cuesta el trámite, qué se revisa, quiénes están exentos y de cuánto son las multas por circular sin la oblea.

Con los controles se busca reducuir los accidentes por fallas mecánicas.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) volvió a aumentar en la Ciudad de Buenos Aires y ya acumula una suba cercana al 53% en lo que va de 2026. El trámite mantiene en mayo los valores que fueron actualizados a fines de abril y afecta tanto a autos particulares como a motos.

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La VTV es un requisito obligatorio para poder circular legalmente, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, como en gran parte del país. El objetivo principal es verificar que los vehículos cumplan con las normas de seguridad vial y control ambiental.

La Verificación Técnica Vehicular es una inspección obligatoria que controla el estado del vehículo y la seguridad. El trámite busca reducir accidentes provocados por fallas técnicas y garantizar que los autos y motos cumplan con los niveles permitidos de contaminación.

funcionamiento de: luces bajas, altas, de posición e intermitentes

el estado y la eficacia de los frenos

la emisión de gases contaminantes

el buen funcionamiento de la suspensión y la dirección

cómo está el estado de neumáticos y del chasis.

que estén los elementos de seguridad obligatorios

Además, los conductores deben presentarse con documentación específica al momento de realizar el trámite. Entre los requisitos obligatorios están:

DNI vigente

licencia de conducir vigente

seguro del vehículo al día

cédula verde o azul

constancia de pago del turno

matafuegos

balizas o triángulos reflectivos

botiquín de emergencias

En el caso de las motos, también se solicita la documentación correspondiente. Uno de los puntos importantes que muchas personas pasan por alto es el matafuegos reglamentario y los elementos reflectivos, pero es clave para que se realice la inspección y se apruebe.

Pesos Billetes Mariano Fuchila

Montos actualizados mayo 2026

Con los últimos aumentos aplicados en CABA, las tarifas vigentes en mayo de 2026 son las siguientes:

autos particulares: $96.968

motos: $36.459

En la provincia de Buenos Aires los valores son similares:

autos particulares: $97.000

motos: mas de $38.000

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Quiénes quedan exentos de pagar

La normativa vigente hay grupos que pueden acceder a exenciones o descuentos en el pago de la VTV. Entre quienes pueden no pagar son:

personas con discapacidad que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad

jubilados y pensionados mayores de 65 años con ingresos mínimos

vehículos municipales y unidades de bomberos

En el caso de jubilados y pensionados, además de superar los 65 años, los ingresos no tienen que exceder el haber mínimo jubilatorio y el vehículo tiene que cumplir determinadas condiciones fiscales establecidas por la Ciudad.

Por otra parte, algunos grupos pueden acceder a descuentos del 50% en determinadas jurisdicciones son:

jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos

vehículos con más de 20 años de antigüedad

taxistas y remiseros habilitados

transportes escolares registrados

Para acceder a cualquiera de estos beneficios es obligatorio presentar la documentación correspondiente al momento de realizar la verificación.

multas-pba-1 Ahora Mar del Plata

De cuánto es la multa por circular sin la VTV

Además del costo de la verificación, las multas por incumplir la normativa también aumentaron. Circular sin la VTV vigente es una infracción de tránsito que se puede considerar grave.

En la Ciudad de Buenos Aires, la sanción equivale actualmente a 400 Unidades Fijas (UF), lo que sería una multa de $379.996. Por otro lado, quienes hayan realizado la VTV pero no lleven el certificado correspondiente o no tengan la oblea visible en el parabrisas pueden recibir una multa de 100 UF, equivalente a $94.999.

En la provincia de Buenos Aires, la infracción puede ir desde aproximadamente $568.800 hasta $1.896.000 (el valor se va subiendo en casos de reincidencia o faltas graves).