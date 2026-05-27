La VTV eleva sus cifras ante infracciones: conocé los montos vigentes

El organismo expone a los conductores que cometan faltas de tránsito a multas millonarias y posibles complicaciones administrativas.

Los conductores deben respetar la fecha asignada según la patente para evitar sanciones económicas y problemas administrativos

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) mantiene la atención en los controles de tránsito en la provincia de Buenos Aires . Las autoridades provinciales reforzaron las inspecciones sobre rutas y accesos, con el objetivo de exigir la documentación obligatoria para circular.

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La provincia de Buenos Aires aplica sanciones económicas elevadas, para quienes circulan sin la verificación obligatoria al día . Las infracciones vinculadas a la VTV pueden alcanzar cifras de hasta $1.807.000 , según el nivel de reincidencia y la gravedad de la falta detectada durante los controles viales. Las penalidades mínimas parten desde los $542.100 para los casos considerados menos severos.

Las autoridades bonaerenses remarcan que la acumulación de multas puede generar bloqueos administrativos sobre distintos trámites vehiculares . Los conductores necesitan mantener actualizados documentos, como la licencia de conducir, el seguro obligatorio, la patente y la VTV para evitar inconvenientes posteriores. Los controles se concentran principalmente en rutas provinciales y corredores con mayor circulación.

El Gobierno provincial justificó los nuevos valores de la VTV, a partir del incremento en los costos operativos de las plantas verificadoras. Las empresas del sector solicitaron una actualización tarifaria debido al aumento en salarios, mantenimiento y funcionamiento de los centros de inspección. Las autoridades aprobaron el ajuste con el argumento de sostener el servicio técnico obligatorio.

La actualización acumuló cerca de un 20% de incremento, en comparación con las tarifas vigentes durante febrero de 2026. Las nuevas cifras comenzaron a regir sobre todas las categorías alcanzadas por el trámite obligatorio. Los importe s incluyen tanto el valor técnico de la inspección, como el IVA y la oblea correspondiente.

VTV provincia de Buenos Aires

Quiénes no deben abonar el valor de la VTV

La provincia de Buenos Aires contempla distintos casos de exención total para determinados vehículos y titulares. Las autoridades provinciales excluyen del pago a unidades oficiales y móviles destinados a servicios públicos esenciales. El beneficio también alcanza a personas con discapacidad que acrediten la titularidad del vehículo destinado a su traslado o uso personal.

Los grupos exceptuados del pago son los siguientes:

vehículos oficiales pertenecientes a la provincia de Buenos Aires y organismos descentralizados

ambulancias provinciales y municipales

vehículos especiales pertenecientes a bomberos

vehículos cuyos titulares sean personas con discapacidad

La normativa bonaerense también establece bonificaciones del 50% sobre el valor total de la VTV para ciertos sectores específicos. Los descuentos se aplican de acuerdo con la antigüedad del vehículo o la situación económica del titular.

Los casos alcanzados por la reducción tarifaria son:

vehículos con veinte años o más de antigüedad radicados en la provincia de Buenos Aires

taxis y remises habilitados por jurisdicción municipal

transportes escolares municipales y provinciales

jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos haberes mínimos jubilatorios

VTV-472

Valor de la VTV en la provincia de Buenos Aires junio 2026

Las nuevas tarifas de la VTV quedaron definidas para autos particulares y motocicletas radicadas dentro de la provincia de Buenos Aires. Los montos finales incorporan impuestos y costos administrativos correspondientes a cada categoría vehicular.

Los valores vigentes para junio de 2026 son los siguientes:

precio base para autos particulares: $75.756,89

costo final para autos con IVA y oblea: $96.968

precio base para motos: $28.484,61

costo final para motos con IVA incluido: $36.469

La obligación de realizar la VTV alcanza a distintos tipos de vehículos radicados en territorio bonaerense. Los automóviles particulares y vehículos livianos deben efectuar el trámite, luego de cumplir dos años desde el patentamiento. Las motos quedan alcanzadas, una vez transcurrido el primer año de antigüedad.

Página de la VTV

El cronograma de vencimientos de VTV 2026

El esquema de vencimientos de la VTV organiza las fechas según el número final de la patente de cada vehículo. La provincia estableció un calendario escalonado para distribuir la demanda de turnos durante todo el año.

Las fechas límite confirmadas para 2026 son las siguientes: