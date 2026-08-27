¿Dónde y cómo consultar el recibo de haberes de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) permite a jubilados y pensionados consultar su recibo de haberes de manera digital, sin necesidad de moverse una oficina. El documento se encuentra disponible en mi ANSES , tanto desde la aplicación para celulares, como desde el sitio web oficial del organismo. Para ingresar se necesita el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Desde julio, los beneficiarios pueden acceder desde la aplicación al historial completo de sus recibos de haberes , opción que permite consultar liquidaciones de períodos anteriores desde el teléfono. La medida amplió la información disponible dentro de la app y evita tener que ingresar a la versión web para revisar comprobantes anteriores.

Para consultar la liquidación , primero hay que ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. La plataforma funciona las 24 horas y permite hacer distintos trámites y consultas sin ir presencialmente. En la aplicación oficial, el procedimiento para consultar el comprobante es el siguiente: ingresar con CUIL y clave, seleccionar “Jubilación” y después entrar en “Consultar recibos de haberes” . Ahí aparece la información correspondiente a la prestación y el historial disponible.

Desde la computadora , el recorrido es similar. Una vez en mi ANSES, hay que seleccionar “Jubilaciones y Pensiones” y después “Consultar recibos de haberes” . Para quienes todavía no tienen una clave, ANSES permite crearla desde su plataforma. El trámite puede hacerse por Internet y, según el caso, requiere completar datos personales para validar la identidad.

El organismo también ofrece la posibilidad de obtenerla mediante validación biométrica desde un celular que tenga cámara y el DNI a mano.

Diferencias entre consultar el recibo desde la App y desde la Web

La principal diferencia está en la forma de acceso. La app mi ANSES está diseñada para usarse desde el celular y permite consultar la información desde cualquier lugar. Para quienes cobran una jubilación o pensión, el organismo incorporó ahí la consulta del recibo y el historial completo de liquidaciones. La versión web, en cambio, permite ingresar desde una computadora y acceder al mismo tipo de información previsional.

En ambos casos es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. No hace falta ir a una oficina para realizar la consulta ni presentar documentación presencialmente. El recibo permite revisar cómo quedó conformado el haber correspondiente al período seleccionado. Esto resulta útil para controlar el importe liquidado y verificar los conceptos que aparecen en el pago.

ANSES también dispone de información sobre cómo leer el recibo de jubilación o pensión dentro de su sección de cobros y haberes.

¿Qué hacer si no podés visualizar tu liquidación de haberes?

Si el recibo no aparece, lo primero es comprobar que el ingreso a mi ANSES se haya hecho correctamente con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social correspondientes. También conviene verificar que se haya seleccionado la prestación correcta dentro del apartado de jubilaciones o pensiones.

En caso de usar la aplicación, puede ser útil comprobar que esté actualizada y volver a ingresar a la cuenta. Si el problema persiste, la consulta puede realizarse desde la versión web de mi ANSES para determinar si se trata de una dificultad de la aplicación. Si nada funciona, ANSES cuenta con Atención Virtual, un canal que permite hacer consultas y trámites.

Cuando el inconveniente requiere una gestión presencial, el organismo dispone de un sistema de turnos para cualquiera de sus oficinas. La atención presencial no es necesaria para una consulta habitual del recibo, pero puede ser una alternativa cuando existe un problema con los datos personales, la prestación o el acceso a la cuenta que no puede resolverse por los canales digitales.