Fue discriminada por su condición física trabajando en el club que ama: "Hace poco empecé a estar bien con mi cuerpo"

Qué fue lo que pasó

“Me convocaron para ser la voz del estadio porque el titular no podía ir. Por supuesto que acepté, porque soy hincha y socia desde que nací. Iba todo muy bien hasta que las autoridades policiales me pidieron que le dijera a la hinchada que descendiera del alambrado. Cuando terminé de decir eso empezaron a insultarme y decir de todo en relación a mi cuerpo. Gorda de mierda, gorda conchuda, gorda la concha de tu madre, etc”, le recordó a Ámbito la joven que se desempeña como locutora y planificadora de eventos en la dirección ceremonial de la Municipalidad de Berazategui, ciudad donde actualmente reside.

A lo que agregó: “Me enojé tres segundos pero después seguí con mi trabajo, que es lo que tenía que hacer, y la que si se enojó mucho fue mi hermana, ya que a raíz de su publicación en Twitter empezó a viralizarse todo. Jamás pensamos que iba a tener tanta repercusión”.

Giuliana Asprea locutando.jpg

Ante tanta repercusión, Giuliana reconoció que a raíz de lo ocurrido, “lo bueno es poder revalorizar el rol que ocupa la mujer, que tiene que ocupar en el fútbol y en el deporte. En mi vida diaria lo he sufrido en diferentes ámbitos, trabajo, cotidianeidad, cruzando la calle, te gritan gorda, no les importa nada. La verdad es que usar gorda como insulto en el 2022, es de la época de las cavernas”, puntualizó.

El apoyo recibido

“Recibí muchas palabras de aliento, apoyo del club, del departamento de género, ellos sacaron un comunicado de todas las voces del estadio femeninas, que de más de 100 clubes que están afiliados a la AFA, solo 15 son los que tienen representación femenina. También recibí aliento de árbitras, jugadoras, fueron muchas personas que me alentaron”, añadió la joven locutora.

Y completó: “El mensaje que dejo es confuso, porque es muy difícil hablar de amor propio. A mí no me afectó que me dijeran gorda, porque yo llevo un proceso muy grande con relación a mi cuerpo, y que me costó muchísimo en mi adolescencia. Yo tengo 28 años y hace poco que empecé a estar bien con mi cuerpo”.

“Lo importante es estar saludable, y que cada uno puede convivir en el cuerpo que quiera, sin importar lo que digan los demás. Lo que tienen que juzgar las personas es el trabajo que hace, que es lo que estaba haciendo”.