14 de octubre 2025 - 19:09

Doble femicidio en Córdoba: confirmaron que el cuerpo encontrado pertenece al remisero

La Justicia determinó que los restos hallados en la zona de Estación Yeruá (Concordia) son efectivamente de Martín Sebastián Palacios. La familia del chofer reconoció el cadáver.

Martín Palacios fue asesinado por Pablo Laurta.

Previamente este martes, el ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia, había asegurado: "El contexto nos permite sospechar en un 99% que el cuerpo hallado puede ser el de Martín Palacios”.

Los restos fue encontrados este lunes por la tarde, luego de que uno de los investigadores sintiera un fuerte olor a podrido. El cuerpo se encontraba sin extremidades superiores ni cabeza.

Según explicó Roncaglia, la Policía Científica trabajó sobre los tatuajes del torso, debido al desmembramiento del cuerpo.

Noticia en desarrollo.-

