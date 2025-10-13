Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo en Entre Ríos y analizan si puede ser del remisero desaparecido

El cuerpo fue hallado cerca del arroyo Yeruá, en Concordia, y podría ser el de Matías Sebastián Palacios, el chofer que trasladó al acusado de matar a su expareja y a su exsuegra.

Investigadores encontraron un cuerpo en la provincia de Entre Ríos y ahora la justicia busca determinar si pertenece a Matías Sebastián Palacios , el remisero que trasladó a Pablo Laurta , acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina , y a su exsuegra, Mariel Zamudio , y de secuestrar a su hijo de cinco años.

Según confirmaron fuentes judiciales, el hallazgo se produjo durante un operativo de rastrillaje llevado adelante en la zona rural del camino que une Concordia con General Campos , en cercanías del arroyo Yeruá .

El cadáver fue hallado por efectivos de la Policía de Entre Ríos en el marco de la búsqueda de Palacios, quien se encontraba desaparecido desde el día en que Laurta emprendió su fuga luego del doble femicidio y del secuestro de su hijo.

De acuerdo con la información obtenida por la agencia Noticias Argentinas, los investigadores realizaron un seguimiento del recorrido que hizo el Toyota Corolla conducido inicialmente por Palacios. Las cámaras de seguridad captaron que el vehículo circuló por la Ruta Provincial N°22 , la Autovía Nacional 14 y distintos caminos vecinales de Estancia Grande , Puerto Yeruá , General Campos , San Salvador , Villaguay y, finalmente, Córdoba .

Los peritos trabajan en la identificación del cuerpo mediante estudios de ADN, aunque las autoridades señalaron que las características físicas coinciden con las del remisero desaparecido. Por su parte, la familia de Palacios fue notificada del hallazgo y se encuentra a la espera de los resultados oficiales.

La fiscalía de Concordia mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar las circunstancias de la muerte y establecer si Laurta tuvo participación directa en el crimen del chofer, en lo que podría constituir un nuevo episodio dentro de la escalada de violencia desatada tras el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Un video clave en la investigación

Una grabación del 7 de octubre en Concordia, recolectada por Diario Río Uruguay, se convirtió en una pieza central. En ella, se ve a un hombre con rasgos similares a Pablo Rodríguez Laurta saludando a Palacios y colocando su equipaje en el baúl del Toyota Corolla blanco con techo negro. La tranquilidad y cercanía del encuentro sugieren que ambos se conocían o mantenían suficiente confianza para iniciar un viaje juntos.

El video que vincula al ausado de doble femicidio con el chofer del Toyota que sigue desaparecido

“El auto de Palacios fue hallado incendiado en Córdoba, hecho confirmado por fuentes policiales y judiciales”, indicó un vocero oficial. La filmación fue puesta a disposición de los investigadores, quienes la analizan cuadro por cuadro para determinar con precisión la identidad del pasajero y reconstruir el trayecto completo del vehículo.

La desaparición de Palacios y la ruta seguida

Palacios salió desde la terminal de ómnibus de Concordia el 7 de octubre con Laurta como pasajero. La última señal de su teléfono se registró en Federación. La policía provincial rastreó el recorrido del Toyota por la Ruta Provincial N° 22, la autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande y Puerto Yeruá, General Campos y la Ruta Nacional N° 18, hasta Villaguay, antes de que se conociera el hallazgo del auto incendiado en Córdoba.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, afirmó: “Creemos en casi un 100% que estuvo en contacto con esta persona que hoy está detenida”. Equipos de rastrillaje recorren rutas, cámaras de seguridad y zonas rurales, con apoyo de drones y canes rastreadores.