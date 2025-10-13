Doble femicidio en Córdoba: la hermana de Luna Giardina confirmó que contaba con botón antipánico y protección legal

Laura, desde Chile, aseguró que su hermana tenía medidas judiciales activas y denuncias previas contra su expareja, Pablo Laurta, detenido en Entre Ríos.

La hermana de Luna Giardina aseguró que contaba con un botón antipánico debido a las amenazas de su ex pareja.

El doble femicidio que sacudió a la ciudad de Córdoba continúa revelando datos estremecedores. Luna Giardina , de 24 años, y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas a balazos en su casa de Villa Serrana, presuntamente por la expareja de Luna, Pablo Laurta , quien fue detenido en Entre Ríos.

Desde Chile, su hermana Laura rompió el silencio y confirmó que la víctima contaba con botón antipánico y una orden de restricción vigente . La familia denuncia que, a pesar de las medidas legales, la protección no alcanzó para evitar el desenlace fatal.

Según relató Laura, la historia de violencia no era nueva. “ Esto viene desde hace mucho tiempo ”, dijo al canal El Doce. Luna había denunciado a Laurta en reiteradas ocasiones, primero en Uruguay y luego en Córdoba, donde decidió mudarse para comenzar de nuevo.

A pesar de tener medidas judiciales activas, la joven vivía bajo constante temor . Su entorno sabía que Laurta la hostigaba, incluso después de la separación. En Córdoba, una fiscalía le había otorgado un botón antipánico, y existía una orden de restricción que prohibía cualquier acercamiento.

La relación entre ambos había terminado en medio de conflictos y amenazas. Laurta, de nacionalidad uruguaya y con discursos antifeministas, ya había sido denunciado por episodios de violencia psicológica y física. Su detención, tras el doble crimen, se produjo en un hotel de Gualeguaychú, donde la Policía encontró una pistola calibre .380, presuntamente utilizada en el ataque.

Pablo-Laurta-armas

La hermana de Luna Giardina viaja a Córdoba

Laura Giardina se enteró de la noticia por los medios. “Conmigo no se había contactado nadie”, relató. Desde Chile emprendió un viaje de urgencia hacia Córdoba para acompañar a su familia y asistir en los trámites judiciales.

Uno de los puntos más delicados es la situación del hijo de Luna y Laurta, un niño de cinco años que fue secuestrado por su padre tras el ataque y luego hallado en buen estado en Entre Ríos. Laura confirmó que su nombre aparece como posible responsable de la tutela, aunque aún no tiene certezas sobre su custodia definitiva: “Eso está en manos del tribunal de familia o algo así”, explicó.

La última charla entre ambas hermanas había sido apenas dos semanas antes del crimen. “La noté feliz, con proyectos nuevos”, contó Laura. Luna se había inscripto en la Universidad de Agronomía y planeaba iniciar una nueva etapa lejos del miedo.

Pablo-laurta-x Cuenta de X de Pablo Laurta

Cómo sigue la causa

La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Reyes, del Fuero de Violencia Familiar de Córdoba. Además del doble femicidio, el expediente incluye la desaparición de un chofer de Uber y un incendio ocurrido el mismo día en la misma zona, lo que abre un complejo entramado de hechos aún por esclarecer.

Reyes ordenó peritajes psiquiátricos a Laurta para determinar su imputabilidad. También se analizan llamadas, mensajes y registros de ubicación del acusado para reconstruir sus movimientos antes y después del crimen.