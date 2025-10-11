Córdoba: un auto provocó un incendio en un Parque Nacional pero crece la respuesta de bomberos

Alrededor de 800 hectáreas resultaron afectadas en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Otras provincias permanecen bajo alerta ante posibles incendios.

El Parque Nacional Quebrada del Condorito queda a 85 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Un incendio de gran magnitud se desató este viernes en el ingreso al Parque Nacional Quebrada del Condorito , sobre la Ruta de las Altas Cumbres , y continuó activo durante la madrugada del sábado , según informaron las autoridades provinciales. Aunque los reportes oficiales todavía no se difundieron, se estimó que unas 800 hectáreas resultaron afectadas por las llamas.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Córdoba detalló que el fuego se originó tras el incendio de un automóvil estacionado al costado del camino , cuyas llamas se propagaron rápidamente debido a las condiciones meteorológicas adversas. La combinación de altas temperaturas , vientos fuertes y baja humedad obligó a declarar alerta extrema por incendios en toda la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las temperaturas superarían los 30 grados durante la jornada, lo que complicó las tareas de contención. Ante este panorama, se activó un operativo de emergencia que incluyó brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego , bomberos voluntarios de doce cuarteles, entre ellos los de Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Cosquín y Mendiolaza, y 40 agentes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) .

Según informaron, se dispuso la utilización de cinco aviones hidrantes : tres pertenecientes a la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego . Por su parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quintero , confirmó que las tareas continuarían durante toda la noche.

“Vamos a trabajar toda la noche para intentar contenerlo. Estamos trabajando con la gente de Parques Nacionales. Ayer (jueves) contuvimos dos focos y este se complicó por las condiciones climáticas”, declaró el funcionario, quien además confirmó que otros vehículos estacionados a unos 1500 metros también fueron alcanzados por las llamas.

Las autoridades informaron que 15 automóviles quedaron completamente destruidos, lo que obligó a realizar evacuaciones preventivas. En total, 130 personas que se encontraban realizando actividades de trekking fueron retiradas de la zona por precaución.

El Ministerio de Salud provincial envió tres ambulancias con fines preventivos, aunque no se registraron víctimas ni heridos como consecuencia directa del siniestro.

“Es ver todo desolado, los senderos destruidos. Se han quemado infraestructuras de trabajo de años en el parque”, expresó con tristeza Nicolás Vallejo, referente del área protegida, en declaraciones a Telenoche Córdoba. Además, confirmó que el Parque Nacional Quebrada del Condorito permanecerá cerrado hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad del público y del personal.

Otras provincias bajo alerta por incendios

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por alto riesgo de incendios forestales en gran parte del país. Además de Córdoba, las provincias de Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes y Santa Fe también se encuentran bajo vigilancia especial.

La Secretaría de Gestión del Riesgo recordó que está terminantemente prohibido encender fuego en zonas rurales o forestales y pidió reportar cualquier foco al cuartel de bomberos más cercano o al número 0800-888-FUEGO (38346).

El técnico meteorológico Rafael Di Marco compartió un mapa que muestra múltiples focos ígneos distribuidos en distintas regiones del país, impulsados por las altas temperaturas, que podrían alcanzar los 36 grados, y las fuertes ráfagas de viento que agravan el panorama.

El incendio en la Quebrada del Condorito se convirtió en una nueva señal de alerta para Córdoba, que enfrenta cada año una temporada de fuego cada vez más intensa y prolongada.