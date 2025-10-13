SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
13 de octubre 2025 - 20:55

Femicidio en Chaco: encontraron asesinada a una joven de 20 años en un pozo

La víctima fue identificada como Gabriela Arací Barrios. Su familia había denunciado su desaparición este domingo luego de hallar su moto incendiada.

Una joven de 20 años fue encontrada sin vida en un pozo en Chaco.

Una joven de 20 años fue encontrada sin vida en un pozo en Chaco.

Un nuevo femicidio conmocionó a todo el país este lunes. En este caso se trata de una joven de 20 años, identificada como Gabriela Arací Barrios, que fue encontrada asesinada en un pozo en la localidad chaqueña de Avia Terai. La Policía detuvo a cinco personas, entre ellos a Jesús Salvatierra, dueño de la propiedad donde hallaron el cuerpo y principal sospechoso del crimen.

La joven estaba siendo buscada en los últimos días. La familia denunció la desaparición este domingo luego de encontrar su moto incendiada.

Informate más

Fue entonces que las autoridades locales comenzaron la investigación y finalmente hallaron a la víctima durante una serie de allanamientos. De todas formas, ahora siguen las tareas de peritaje para determinar las circunstancias que rodearon al femicidio.

Doble femicidio en Córdoba

La noticia de este nuevo crimen se da apenas un día después de que se confirmara el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba.

El principal apuntado por estos asesinatos es Pablo Laurta. Giardina, era su expareja y la madre de su hijo de cinco años a quien secuestró luego del crimen. Por su parte, Zamudio era la madre de la otra víctima, es decir, su exsuegra. El hecho ocurrió en la mañana del sábado. Las mató dentro de su casa, ubicada en San Pedro Toyos y Chimu, en Córdoba capital.

El hombre, tras su intento de escape donde quiso cruzar la frontera para llegar a Uruguay, su país natal, fue detenido en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Las autoridades dieron con Laurta en el hotel Berlín. Consigo estaba su hijo, de cinco años, Pedro Teodoro Rodríguez Laurta. De acuerdo a lo que informaron fuentes del caso, el menor estaba en buenas condiciones de salud.

El sospechoso militaba un espacio llamado "Varones Unidos“, que se dedicaba a luchar en contra de "las falsas denuncias por violencia de género". En su sitio web, el grupo se describía así: ”Consideramos necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género".

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias