Dos líneas de colectivo de CABA se van a fusionar en 2026: cuál deja de existir y cuál suma un ramal

La medida apunta a optimizar la operación del servicio, evitar superposiciones y redistribuir unidades en las áreas con mayor demanda de pasajeros.

El cambio ya ingresó en la etapa de Participación Ciudadana, un paso obligatorio antes de que se implementen las nuevas modificaciones.

La línea 99 de colectivos , una de las más tradicionales y utilizadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ), dejará de circular como servicio independiente a partir de 2026.

El recorrido que hoy conecta el barrio de Liniers con la zona del Puerto, atravesando puntos clave como Parque Centenario, avenida Avellaneda y el microcentro porteño, será absorbido por el 106 .

Así, según el plan de reorganización del transporte público impulsado por el Gobierno, este último incorporará un nuevo ramal para cubrir el itinerario. A continuación, conocé los detalles.

Según la Secretaría de Transporte de la Ciudad, el servicio no desaparecerá por completo , pero sí cambiará su identidad y su forma de funcionamiento. La empresa DOTA , a través de Colectiveros Unidos (CUSA) , continuará a cargo de la operación, aunque bajo una estructura diferente.

Desde el Ejecutivo de la Ciudad explicaron que la medida responde a un análisis técnico que detectó una fuerte superposición entre ambos recorridos. Esa duplicación, señalaron, generaba un uso poco eficiente de los recursos, con los colectivos circulando juntos y compitiendo por la misma demanda de pasajeros .

linea 99

Con la fusión, la línea 106 pasará a tener dos ramales principales. El histórico mantendrá su recorrido entre la estación Liniers y la terminal de Retiro, aunque con algunos ajustes puntuales en el trayecto de regreso.

Mientras que, el que tomará el trazado de la ex línea 99, unirá Liniers con el área portuaria de Buenos Aires, en la zona de Córdoba y Madero, incorporando cambios en su paso por la avenida Avellaneda y algunos sectores del Microcentro.

Para cubrir la demanda, el 106 ampliará su cantidad de unidades y contará con un parque móvil de hasta 102 vehículos.