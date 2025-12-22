Impactante demostración de poder de China con sus mega portaaviones en un ejercicio naval, en imágenes satelitales + Seguir en









Tras la circulación en redes sociales de imágenes satelitales, surgieron especulaciones de que la Armada del Ejército Popular de Liberación se podría estar preparando para una acción naval.

China reunió sus dos portaaviones más importantes y encendió la alarma. Gentileza: Escenario Mundial

En los últimos días circularon en redes sociales imágenes satelitales que sugirieron que la Armada del Ejército Popular de Liberación podría estar preparando un ejercicio naval con doble portaaviones, luego de que el Fujian, el buque más nuevo y tecnológicamente avanzado de su flota, y el Liaoning, su primera plataforma aeronaval operativa, aparecieran concentrados en el mismo punto logístico.

Donde fueron ubicados los portaaviones De acuerdo con las imágenes difundidas, ambos portaaviones habrían coincidido en la base naval de Qingdao, que está ubicada sobre el mar Amarillo. La base es uno de los sitios navales más importantes del país y suele asociarse con tareas de mantenimiento, entrenamiento avanzado y coordinación operativa.

De esta manera, la presencia de ambos buques activó interpretaciones sobre una fase de preparación previa a maniobras conjuntas, que China podría estar preparando en el corto plazo.

En paralelo a la difusión de las imágenes, autoridades de seguridad marítima emitieron una notificación en Dalian que informó sobre una actividad militar en el estrecho de Bohai y el norte del mar Amarillo, con prohibición de ingreso para buques civiles durante una semana desde la tarde del domingo.

Esta zona es considerada sensible por su función estratégica, ya que Dalian controla accesos claves al golfo de Bohai, un espacio central para la infraestructura naval e industrial del país.

imagenes-satelitales-portaaviones-china-liaoning-fujian-armada Las imágenes satelitales difundidas. Los portaaviones clave para la Armada China El Fujian representa un salto cualitativo dentro de la flota china. A diferencia de sus predecesores, incorpora catapultas electromagnéticas, una tecnología que permite que se acerque a los portaaviones de nueva generación utilizados por potencias navales consolidadas. Entre sus capacidades se encuentra: Lanzar aeronaves con mayor carga útil

Aumentar el ritmo de salidas

Mejorar la flexibilidad operativa del ala aérea Por su parte, el Liaoning cumple una función distinta: La experiencia acumulada de sus tripulaciones

de sus tripulaciones La madurez de procedimientos en cubierta

en cubierta El entrenamiento en logística, coordinación aérea y mando De esta manera, los especialistas afirman que juntar ambos portaaviones en el mismo punto podría responder a tareas de intercambio técnico y estandarización de rutinas, un paso lógico antes de operar de forma conjunta en mar abierto.

