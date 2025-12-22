Nochebuena 2025: así funcionarán los colectivos, trenes y subtes este 24 de diciembre

La llegada de la previa navideña siempre trae cambios en la rutina diaria y el traslado no es la excepción. Cada año, el esquema de circulación del transporte público en el Área Metropolitana y en la Ciudad de Buenos Aires se ajusta para acompañar una jornada de Nochebuena marcada por cierres anticipados , menos demanda y movimientos concentrados en franjas puntuales.

Para quienes trabajan hasta último momento, hacen compras de apuro o visitan familiares, conocer el panorama con tiempo puede evitar esperas largas o combinaciones fallidas. El 24 de diciembre tiene su lógica propia, ya que la actividad baja por la tarde y el transporte acompaña ese pulso, aunque con diferencias según el medio.

En términos generales, los colectivos circularán con frecuencias reducidas y un esquema similar al de un sábado o domingo, con el agregado de que muchas líneas adelantan su último recorrido. En años anteriores, varias empresas finalizaron servicios entre las 20 y las 22, sobre todo en los corredores menos demandados. En las avenidas troncales suele haber algo más de movimiento.

Los trenes metropolitanos también ajustan su marcha. Lo habitual es que funcionen con cronograma dominical y que los últimos trenes salgan antes de la medianoche. En ramales eléctricos, el corte suele ser más temprano que en un día común. Para quienes viven lejos del centro, recomiendan chequear el horario del último regreso es clave para no quedar a mitad de camino.

En el caso del subte porteño , la experiencia de años previos marca un cierre anticipado. Las estaciones suelen dejar de recibir pasajeros alrededor de las 21, con formaciones finales circulando poco antes. El Premetro acompaña ese esquema. No todas las líneas cortan a la misma hora, así que conviene chequear con anticipación los horarios específicos.

Taxis y aplicaciones de viaje mantienen actividad, aunque con mayor demanda a la noche y posibles demoras. El tránsito, en cambio, baja fuerte después del atardecer, algo que muchos aprovechan para moverse en auto propio.

Nochebuena: así funcionarán los servicios públicos

Más allá del traslado, otros servicios también modifican su rutina. Los hospitales públicos mantienen guardias y atención de urgencias, mientras que consultorios externos y turnos programados no funcionan. En emergencias, el SAME opera con normalidad, aunque con una ciudad más tranquila.

La recolección de residuos suele suspenderse durante la noche del 24, retomando al día siguiente. Tanto el 24 de diciembre por Nochebuena como el 31 por Fin de Año, no habrá servicio de recolección de residuos. Por eso, las autoridades recomiendan no sacar la basura en ese tramo para evitar acumulación en la vía pública. El barrido y la limpieza siguen un esquema reducido.

Las oficinas administrativas y dependencias estatales permanecen cerradas, al igual que bancos y entidades financieras. Algunos espacios culturales y parques ajustan horarios, con cierres más tempranos o directamente sin actividad nocturna.

anses gente personas

Por otra parte, los estacionamientos funcionarán como un día domingo o feriado. En las avenidas donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21hs, estará permitido en esta ocasión. El estacionamiento medido no tiene vigencia y todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa.

Respecto a los peajes, funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir: de 11 a 15hs sentido provincia y de 17 a 21hs sentido centro.