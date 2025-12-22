Viajar en auto en vacaciones: cuánto cuesta ponerlo a punto para salir a la ruta + Seguir en









Con revisiones básicas, frenos, aceite y VTV, la preparación del vehículo se convirtió en un gasto clave para quienes planean viajar sin sobresaltos.

Poner el auto en condiciones, acción clave para emprender las vacaciones

Con la llegada de las vacaciones de verano y el aumento del movimiento en rutas y autopistas, el auto vuelve a ser protagonista en la planificación de miles de familias. Pero antes de definir fechas, destinos y alojamientos, aparece una cuestión ineludible: cuánto dinero hay que destinar para dejar el vehículo en condiciones seguras y evitar contratiempos durante el viaje.

La puesta a punto previa no solo apunta a la tranquilidad del conductor, sino también a la seguridad de todos los ocupantes. Alineación, balanceo, frenos, fluidos y verificaciones obligatorias forman parte de una lista que, en un contexto de precios sensibles, impacta de lleno en el presupuesto de vacaciones.

Mantenimiento básico: los gastos más comunes antes de salir Uno de los primeros controles recomendados antes de encarar un viaje largo es la alineación y el balanceo, claves para la estabilidad del vehículo y el correcto desgaste de los neumáticos. Según valores relevados, ambos servicios se consiguen hoy por un promedio de $30.000, aunque el monto puede variar según el taller y los extras incluidos, como rotación de ruedas, calibración o revisión del tren delantero.

Otro ítem central es el cambio de aceite y filtros, cuyos costos dependen del modelo del vehículo y de la marca de los insumos utilizados. Tomando como referencia al Fiat Cronos, uno de los autos más vendidos del país, el servicio completo puede encontrarse desde $70.000 hasta cerca de $140.000. En plataformas de venta online, incluso, se ofrecen kits de filtros junto con aceite por valores cercanos a los $80.500.

cambio-aceite-coche.jpg Otro ítem central es el cambio de aceite y filtros, cuyos costos dependen del modelo del vehículo y de la marca de los insumos utilizados. Foto: kilometros.com Los frenos también requieren atención antes de viajar. El reemplazo de pastillas presenta una amplia dispersión de precios, aunque para modelos como el Cronos la mayoría de los comercios las ofrece alrededor de los $38.000, a lo que se debe sumar la mano de obra, que en talleres del Área Metropolitana ronda los $45.000.

Existen además gastos menos frecuentes, pero que pueden ser necesarios según el uso y la tecnología del vehículo. La limpieza de inyectores, por ejemplo, especialmente en autos y pick ups con inyección directa, puede implicar un desembolso de entre $300.000 y $400.000. A esto se suma la revisión general de fluidos, correas y mangueras, para detectar pérdidas o desgaste. En caso de requerir el cambio de la correa de distribución, el costo del repuesto más la mano de obra suele ubicarse entre $150.000 y $400.000, dependiendo del modelo. VTV y presupuesto final: el número a tener en cuenta Otro punto que puede resultar obligatorio antes de salir a la ruta es la Verificación Técnica Vehicular (VTV). En la provincia de Buenos Aires, desde julio de 2025, el trámite cuesta $79.640,87 para autos de hasta 2.500 kilos y $143.353,57 para los de mayor peso. En el caso de las motos, los valores van desde $31.856,35 hasta $63.712,70, según cilindrada. No todos los trabajos mencionados aplican a todos los vehículos, pero un repaso de los servicios básicos permite estimar que poner en condiciones un auto promedio para viajar demanda al menos $183.000. Ese monto contempla alineación, balanceo, cambio de aceite y filtros, y pastillas de freno. En vehículos nuevos el gasto puede ser mínimo, pero en unidades con más kilómetros, la cifra suele crecer de manera significativa. Más allá de los números, hay un punto que no admite discusión: el mantenimiento nunca debe postergarse, y mucho menos cuando se trata de componentes vinculados a la seguridad. Ahorrar en la puesta a punto puede salir caro, especialmente cuando el destino empieza con cientos de kilómetros de ruta por delante.

