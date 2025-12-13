Transporte en el AMBA: en enero vuelven a subir subte, colectivos y trenes

Los incrementos responden al esquema de actualización automática atado a la inflación y vuelven a impactar sobre el costo de viajar a diario.

Desde enero de 2026, los boletos de colectivos, trenes y subtes del Área Metropolitana volverán a ajustarse bajo el esquema de actualización automática atado a la inflación.

El arranque de enero de 2026 traerá nuevos aumentos en las tarifas del transporte público del AMBA , que alcanzarán a colectivos, subtes, premetro y trenes. Las subas forman parte del mecanismo de actualización mensual vigente, que combina la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un adicional fijo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El esquema busca evitar atrasos tarifarios, aunque en la práctica consolida una secuencia de incrementos mensuales que presiona sobre los bolsillos de los usuarios, en un contexto en el que los salarios siguen corriendo por detrás de la inflación.

Desde hace varios meses, los valores del transporte urbano se actualizan tomando como referencia la inflación informada por el INDEC , a la que se suma un porcentaje adicional. Para enero, el aumento previsto ronda el 4,5% , en línea con ese mecanismo automático.

En el caso de los colectivos del AMBA, el ajuste se explica por la variación del IPC más un componente extra, fórmula que continuará vigente durante el primer tramo del año.

(Recorridos íntegramente dentro del territorio porteño)

0 a 3 km: $620,22

3 a 6 km: $689,17

6 a 12 km: $742,27

12 a 27 km: $795,40

Colectivos de la Provincia de Buenos Aires

0 a 3 km: $688,06

3 a 6 km: $766,50

6 a 12 km: $825,55

12 a 27 km: $884,66

Más de 27 km: $943,35

Líneas nacionales

0 a 3 km: $494,83

3 a 6 km: $551,24

6 a 12 km: $593,70

12 a 27 km: $636,21

Más de 27 km: $678,42

Trenes metropolitanos

Las tarifas para todos los ramales quedarán establecidas de la siguiente manera:

Sección 1: $280

Sección 2: $360

Sección 3: $450

Subte: nuevo cuadro tarifario y aumentos mensuales

El Gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri, oficializó un incremento del 4,5% para el subte que comenzará a regir en enero. Con este ajuste, el boleto abonado con tarjeta SUBE pasará de $1.206 a $1.260.

En febrero, la tarifa volverá a subir y alcanzará los $1.336, lo que representa un aumento acumulado del 11% respecto del valor vigente a fines de 2025.

Desde marzo, tanto el subte como el premetro quedarán alcanzados por un esquema de actualización mensual automática, que tomará el IPC nacional de dos meses previos más un 1% adicional.

SUBE: cómo funcionan los descuentos por combinación

El sistema de Red SUBE mantiene los beneficios para quienes combinan medios de transporte:

Primer viaje: tarifa completa

Segundo viaje: 50% de descuento

Desde el tercero: 75% de descuento

El beneficio permite hasta cinco combinaciones dentro de una ventana de dos horas, contadas desde la primera validación.

Sin embargo, hay una condición clave: deben pasar al menos dos minutos entre una validación y otra. Si ese tiempo no se respeta —algo habitual en estaciones con accesos cercanos, como Plaza Constitución— el sistema cobra el pasaje siguiente a tarifa plena.

La Tarifa Social SUBE continúa vigente para los sectores alcanzados por programas sociales. Quienes acceden al beneficio cuentan con un descuento del 55% en el valor del pasaje, como parte del esquema de subsidios focalizados según la capacidad de pago.