Vuelven las lluvias a Buenos Aires: cómo estará el tiempo antes de Navidad y Nochebuena

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes una jornada con nubosidad variable y temperaturas elevadas. Además, emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanzará a zonas de la provincia.

A pocos días de la llegada de la Navidad, el clima nublado y la inestabilidad son una realidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanzará a zonas de la provincia.

El organismo anticipa para este lunes una jornada con nubosidad variable y temperaturas elevadas. Tras las tormentas aisladas de la madrugada, se prevé que para el resto del día se recupere el buen tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, con temperaturas que rondarán entre los 22 y 29 grados.

Ya para el martes se esperan tormentas aisladas por la madrugada que luego se disiparán y darán paso a otra jornada con cielo cubierto. Las temperaturas irán de los 22 a los 32 grados.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico Mariano Fuchila Por su parte, el miércoles presentará un cielo parcialmente nublado y mucho calor, con una mínima que arrancará en 26 grados y alcanzará hasta los 33 grados, que acompañará a aquellos que quieran festejar la Nochebuena al aire libre. De esta manera, el SMN no prevé lluvias para la noche de Navidad en el AMBA.

Alerta por tormentas en el AMBA De acuerdo con el informe del SMN, la alerta amarilla rige para parte del oeste de la provincia de Buenos Aires, donde el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, y estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Además, el aviso por fuertes precipitaciones también alcanzaba todo el centro y norte del país, con regiones en alerta naranja. Las zonas afectadas son de las provincias de La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta y Jujuy.