Durante marzo 2026: el importante beneficio de PAMI que ya pueden solicitar los jubilados

El organismo previsional dispone de una cobertura, que incluye la provisión de insumos específicos y asistencia médica especializada, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus afiliados.

Los afiliados pueden recibir los dispositivos directamente en su domicilio mediante envíos coordinados por Correo Argentino.

El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) mantiene un esquema de cobertura destinado a afiliados que atraviesan tratamientos vinculados a ostomías . El beneficio contempla la provisión gratuita de bolsas e insumos específicos , además de asistencia médica y seguimiento profesional para garantizar el correcto cuidado del estoma.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta prestación forma parte de los programas de acompañamiento sanitario que la obra social brinda a jubilados y pensionados , con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes necesitan estos dispositivos en su vida cotidiana .

Una ostomía es una cirugía mediante la cual se crea una abertura en el abdomen llamada estoma , que permite eliminar desechos del organismo cuando el sistema digestivo o urinario no puede cumplir esa función de manera natural .

Estos procedimientos pueden ser temporales o permanentes , según la enfermedad o condición médica que haya motivado la intervención.

Urostomía: se utiliza para drenar la orina cuando el sistema urinario no funciona correctamente.

Ante qué señales acudir a un médico

Las personas con estoma deben prestar atención a ciertos síntomas que pueden indicar complicaciones. Entre los principales signos de alerta se encuentran la fiebre o dolor abdominal, los cambios en el color o la forma del estoma, la irritación, lesiones o sangrado en la piel cercana, las modificaciones en el aspecto de la orina o las heces y las pérdidas frecuentes del dispositivo u olores persistentes.

Ante cualquiera de estas situaciones, se recomienda consultar con un profesional de la salud para evaluar el estado del tratamiento.

La cobertura de bolsas de PAMI

Los dispositivos para ostomía están diseñados para garantizar seguridad, higiene y comodidad durante su uso. La obra social entrega los modelos indicados por el médico, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Según el sistema

Una pieza: la bolsa y el adhesivo forman un único componente, lo que facilita su colocación.

Dos piezas: la bolsa se acopla a una base adhesiva que permanece adherida a la piel y se cambia con menor frecuencia.

Según su uso

Bolsas para ileostomía: drenable, pensadas para contenido líquido.

Bolsas para colostomía: cerradas, indicadas para material sólido o pastoso.

Bolsas para urostomía: cuentan con válvula para el drenaje de orina.

Según la forma del estoma

Planas: se utilizan cuando el estoma sobresale correctamente.

Convexas: permiten un mejor sellado cuando el estoma está hundido o al nivel de la piel.

La frecuencia del recambio depende del tipo de dispositivo utilizado. En los sistemas de una pieza, las bolsas para colostomía se cambian después de cada evacuación o cuando alcanzan la mitad de su capacidad. En los casos de ileostomía y urostomía, se recomienda realizar el cambio diariamente.

En los sistemas de dos piezas, la bolsa se reemplaza con la misma frecuencia, mientras que la base adhesiva suele renovarse cada tres o cuatro días. Durante el procedimiento se aconseja limpiar la zona con agua tibia y jabón neutro, evitando productos irritantes.

Los afiliados pueden recibir los dispositivos directamente en su domicilio mediante envíos coordinados por Correo Argentino. Antes de la entrega, el beneficiario recibe un mensaje de texto con la fecha estimada del envío.

Si no hay nadie en el domicilio al momento de la entrega, el paquete queda disponible durante diez días hábiles en la sucursal correspondiente.

Desde PAMI recomiendan mantener actualizados los datos de contacto, especialmente la dirección y el número de celular, para evitar demoras en la distribución. En caso de que los productos no lleguen o no correspondan al tratamiento indicado, el afiliado puede realizar el reclamo en la agencia de PAMI más cercana.

Además, cuando el tratamiento finaliza, se solicita informar a la obra social para suspender la provisión, de modo que los insumos puedan ser reasignados a otros beneficiarios que los necesiten.