No te quedes sin ingresar a la plataforma de PAMI: el aviso clave para jubilados en 2026

Disponer de este documento es necesario para acceder a consultas médicas, recetas electrónicas y gestiones administrativas dentro del sistema de salud.

Contar con una credencial vigente y accesible garantiza el acceso a prestaciones médicas, medicamentos y gestiones administrativas sin interrupciones.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) recordó a sus afiliados que es fundamental ingresar a su plataforma oficial para acceder a las credenciales vigentes durante 2026. Contar con una identificación válida permite realizar trámites médicos, retirar medicamentos y gestionar turnos sin inconvenientes.

El organismo aclaró que las credenciales pueden presentarse en formato digital o provisorio y que todas las versiones habilitadas mantienen su validez durante el año. Es decir que los afiliados pueden presentar la credencial que tengan disponible, siempre que esté actualizada y contenga la información correcta del titular.

pami.jpg Las credenciales vigentes que pueden usar los afiliados durante marzo PAMI confirmó que existen distintas modalidades de credenciales habilitadas para que los afiliados puedan identificarse dentro del sistema de salud. Todas las opciones permiten acceder a consultas médicas, retirar medicamentos y realizar trámites administrativos en cualquier dependencia del organismo.

Credenciales válidas en 2026 Credencial digital: se encuentra disponible dentro de la aplicación oficial de PAMI

se encuentra disponible dentro de la aplicación oficial de PAMI Credencial provisoria con código QR: se descarga desde el sitio web oficial del organismo

se descarga desde el sitio web oficial del organismo Credencial provisoria tipo ticket: se obtiene en terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local. El organismo aclaró que los afiliados que todavía conserven la credencial plástica tradicional pueden continuar utilizándola sin inconvenientes, aunque actualmente ya no se entregan nuevas tarjetas de ese formato.

pami celular.webp Cómo descargar o acceder a la credencial digital paso a paso Para obtener la credencial digital o la versión provisoria con código QR, los afiliados deben ingresar al portal oficial de PAMI y completar un proceso simple de validación de identidad. El sistema solicita algunos datos personales para verificar que la persona se encuentre registrada dentro del padrón del organismo.

Datos necesarios para realizar la descarga: Número de afiliación.

DNI del titular.

Sexo registrado.

Número de trámite del DNI Una vez completada la verificación, el sistema permite descargar el archivo correspondiente. La credencial puede guardarse en el teléfono o imprimirse para presentarla en farmacias, centros de salud o delegaciones administrativas. El organismo recomienda revisar periódicamente la información personal dentro de la plataforma. Mantener actualizados los datos del afiliado permite evitar demoras en la atención médica, en la emisión de recetas electrónicas y en otros trámites vinculados a la cobertura sanitaria.

