PAMI alertó por una nueva estafa en consultas médicas que ya afectó a miles de jubilados

Detectá situaciones sospechosa para evitar realizar pagos innecesarios y conocé los canales de comunicación oficial.

No normalizar el pago de adicionales y utilizar únicamente los canales oficiales es escencial para evitar nuevas situaciones de abuso.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) advirtió sobre una maniobra fraudulenta vinculada a cobros indebidos en consultas, estudios y recetas. El organismo remarcó que ningún afiliado debe abonar plus, copago ni monto extra por prestaciones incluidas en la cartilla oficial, ya que esos cargos constituyen una práctica ilegal.

La advertencia apunta a proteger a jubilados y pensionados que, ante pedidos de dinero en consultorios o centros médicos, terminan pagando sumas que no corresponden. PAMI subrayó que los prestadores reciben la remuneración por cada consulta, práctica o análisis a través del sistema formal, por lo que trasladar un costo al paciente vulnera sus derechos.

En las últimas semanas se detectaron casos en distintos puntos del país donde se exigieron pagos, bajo argumentos como “demoras en los cobros” o “aranceles insuficientes”. Desde el organismo aclararon que ninguna de esas excusas habilita a cobrarle al afiliado y que el intento de hacerlo puede configurar fraude.

pami celular.webp Falsos cobros: la advertencia de PAMI El instituto recordó que están cubiertos sin cargo adicional:

Consultas médicas en especialidades incluidas.

Estudios y prácticas autorizadas.

Emisión de recetas.

Órdenes médicas. Todo servicio contemplado dentro de la cobertura mensual ya está financiado por el sistema y no puede generar un pago extra en el consultorio. Guardar el comprobante resulta clave para iniciar el reclamo y permitir que el organismo investigue al profesional o centro involucrado.

pami.jpg Canales oficiales de atención de PAMI El organismo detalló las vías habilitadas para realizar consultas o denuncias: Línea gratuita 138 “PAMI Escucha y Responde”: atención las 24 horas.

Sitio web oficial: www.pami.org.ar, sección de gestiones online.

Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL): atención presencial según domicilio. PAMI insistió en que las credenciales válidas y la cartilla oficial son las únicas referencias para verificar cobertura. Ante cualquier duda, la consulta directa al organismo es la herramienta más segura para evitar engaños y proteger los ingresos de jubilados y pensionados.

