Credenciales PAMI 2026: ¿Cuáles son las únicas tarjetas válidas para jubilados?

Estos documentos son esenciales y permiten gestionar todas las prestaciones gratuitas que ofrece la obra social sin necesidad de realizar trámites extras.

En caso de que cuentes con alguna de las credenciales que ya no están vigentes, podés descargar su versión actualizada en el sitio web de PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) es la obra social pública de los adultos mayores en nuestro país. Con el fin de mejorar la calidad de vida de sus más de 5 millones de afiliados, la entidad cuenta con distintas prestaciones, estudios y servicios que los jubilados y pensionados pueden acceder de forma gratuita .

Para esto, cada titular debe contar con una credencial vigente que lo identifique dentro del sistema. Así, podrán validar turnos, retirar medicamentos en farmacias adheridas, hacer trámites o incluso solicitar asistencia en agencias de atención.

La entidad incorporó distintos formatos para facilitar la obtención de este documento a través de canales digitales , como "Mi PAMI" , lo que generó dudas sobre cuáles siguen siendo válidos en marzo 2026.

PAMI tiene diversas credenciales vigentes para poder recibir atención en los centros de salud adheridos. Algunos documentos son provisorios , pero de todas manera son válidos para poder acceder a todos los servicios y prestaciones disponibles en marzo 2026.

Credencial provisoria con QR: se debe descargar e imprimir desde la página web oficial de PAMI. Si tenés una credencial provisoria que no tiene código QR, volvé a descargarla desde la plataforma.

Credencial provisoria ticket: podés generarla e imprimirla en las terminales de autogestión disponibles en las Unidades de Gestión Local (UGL).

Credencial digital: está disponible en la app "Mi PAMI" y podés consultarla sin necesidad de imprimirla.

Credencial plástica: a pesar de que ya no está en distribución, si la tenés podés usarla en tus gestiones.

Cómo obtener la Credencial Digital de PAMI desde el celular

Descargá la app "Mi PAMI". Está disponible en Google Play Store (para dispositivos Android) o App Store (iPhone). Regístrate con tu DNI y un correo electrónico válido. Si ya tenés cuenta, iniciá sesión con tus datos. Dentro de la plataforma, el documento estará disponible en la pantalla principal para usar directamente desde el celular. El sistema permite mostrar la credencial en pantalla (útil para farmacias y consultorios) y también descargarla o guardarla como imagen o PDF. Verificá que incluya el código QR.

La credencial plástica: ¿sigue siendo válida para la atención médica?

La credencial plástica sigue siendo válida y puede utilizarse sin problemas para acceder a todas las prestaciones de PAMI en 2026.

Aunque la obra social dejó de emitirla de manera regular y actualmente prioriza otros formatos más ágiles y digitales, quienes todavía conservan la tarjeta física pueden presentarla tanto en centros de salud como en farmacias, laboratorios, especialistas y agencias.

Paso a paso: cómo descargar e imprimir la credencial provisoria

Si no contás con la app o perdiste tu credencial física, PAMI ofrece la posibilidad de obtener una versión provisoria con código QR desde su sitio web oficial.

Este formato permite realizar todas las gestiones habituales, desde retirar medicamentos hasta consultas médicas y trámites administrativos, sin diferencias respecto a los documentos permanentes. Para descargarla, seguí estos pasos:

Ingresá al sitio web oficial de PAMI y seleccioná la opción de “credencial provisoria con QR”. Completá los datos solicitados: número de afiliación, DNI, sexo registrado y número de trámite del documento. Validá la información ingresada para habilitar la descarga. Guardá el archivo en tu teléfono o imprimilo para presentarlo en farmacias, centros de salud o delegaciones de atención presencial.

¿Qué hacer si no tengo acceso a internet para obtener mi credencial digital de PAMI?

Si no tienes internet para la credencial digital de PAMI, puedes obtener una credencial provisoria en papel acercándote a cualquier agencia de PAMI o Unidad de Gestión Local (UGL) con tu DNI. También puedes solicitar a un familiar que imprima la credencial con código QR desde la web de PAMI o usar tu credencial plástica anterior, si aún la conservas.