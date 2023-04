Eclipse Solar Híbrido 2023: cuándo será y desde dónde se podrá ver

Este tipo de fenómenos combina las características de los eclipses parciales, totales y anulares. Se trata de un evento poco común, que reúne las características de un eclipse solar central, que puede ser anular en algunos lugares y total en otros.

Eclipse solar.jpg

¿Cuál es la mejor zona para ver el Eclipse?

Cabe destacar que no se debe observar el Eclipse Solar directamente sin protección ocular adecuada, ya que puede causar daño permanente en la visión. Es recomendable utilizar filtros solares adecuados para poder apreciar el eclipse de manera segura.

Se estima que el mejor lugar para observar este fenómeno astronómico es en México. Asimismo se podrá apreciar en Estados Unidos, Colombia, Australia, Indonesia, Nueva Zelanda, Papúa y Nueva Guinea, entre otros puntos.

Lamentablemente este fenómeno no se podrá apreciar en Argentina. No obstante, la NASA va a transmitir en vivo el evento astronómico para aquellas regiones en donde no se pueda visibilizar. En este caso, deberán ingresar al streaming de The Virtual Telescope Project.