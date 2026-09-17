Se incendió una planta recicladora en Sarandí y el humo afectó a la autopista Buenos Aires-La Plata

El fuego se inició en un sector de residuos próximo al Acceso Sudeste y se extendió por un cambio en la dirección del viento. El humo afectó la visibilidad en la autopista.

Un incendio de gran magnitud tuvo lugar el miércoles por la noche en un predio descampado de Sarandí , partido bonaerense de Avellaneda. El incidente requirió la movilización de un total de 12 dotaciones de bomberos para controlar las llamas.

Las primeras llamas comenzaron alrededor de las 19:30 y se extendió hasta la madrugada de este jueves, según confirmaron Bomberos de Sarandí, en las inmediaciones del Acceso Sudeste, cerca del Mercado Frutihortícola Abasto XXI. El lugar donde se produjo el incendio funciona como un acopio destinado a la separación de residuos.

Producto de las llamas, una columna de humo se elevó en el lugar y se hizo visible desde distintos puntos. Su presencia afectó la visibilidad para quienes circulaban por los corredores viales cercanos.

Según En La Mira Radio, el foco habría comenzado cuando algunas personas prendieron fuego residuos acumulados en el sector. La situación se salió de control y las llamas comenzaron a propagarse sobre el material acumulado.

Los primeros equipos de bomberos llegaron durante la tarde del miércoles. Sin embargo, un cambio en la dirección del viento complicó las tareas y favoreció la propagación del fuego, por lo que se solicitó el envío de una autobomba adicional.

Las llamas eran visibles desde varias cuadras de distancia. @BellyNadira

Con el paso de las horas, el operativo llegó a contar con 12 dotaciones provenientes de Villa Domínico, Wilde, Sarandí, Avellaneda, Dock Sud, Echenagucía y Lanús. También participaron del despliegue efectivos de Defensa Civil de la Municipalidad de Avellaneda y personal policial, que estableció un vallado perimetral para restringir el ingreso al sector afectado, donde hay residuos acumulados y pastizales.

Humo y complicaciones en el tránsito

Uno de los principales inconvenientes derivados del incendio fue la presencia de humo en las inmediaciones de la autopista Buenos Aires-La Plata. “Hay mucho humo y está afectando la visibilidad y el tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata”, afirmó un bombero en diálogo con TN.

La baja visibilidad puede complicar la circulación y aumentar el riesgo de incidentes viales. Mientras continuaban las tareas para contener el fuego, se recomendaba a los automovilistas circular con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones que pudieran emitir las autoridades en los accesos cercanos al siniestro.

Los operativos se extendieron hasta la mañana de este jueves. Las tareas estuvieron destinadas a contener el fuego, apagar los sectores activos y revisar el terreno para prevenir nuevos focos una vez que disminuyera la intensidad de las llamas.

Qué se sabe sobre las causas del incendio

La hipótesis inicial apunta a una quema de basura en el pequeño basural. Sin embargo, la determinación formal de las causas quedará sujeta a las pericias y a la información que puedan recabar las autoridades.

El foco se encuentra en una zona con predios, depósitos y circulación de camiones, próxima al Mercado Frutihortícola Abasto XXI. Durante la noche, imágenes difundidas del incendio mostraron que el resplandor de las llamas podía observarse desde varias cuadras de distancia.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) había definido inicialmente el episodio como un incendio de “gran magnitud”. Hasta el momento, no se reportaron heridos ni personas afectadas que requirieran asistencia médica.