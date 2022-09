Educadores destacaron la calidad del contenido de Educ.ar y Conectar Igualdad

"Hace muchos años consulto la plataforma Educ.Ar porque de ahí saco información, ideas y puedo armar mis clases de una forma más actualizada. Después de 30 años de servicio uno necesita actualizarse, por eso la uso frecuentemente, me gusta, me aporta enfoques que no había pensado", dijo a Télam Viviana Ojeda (55), docente de cuarto grado en la escuela 6.418 Rosario Vera Peñaloza, de la localidad santafesina de Granadero Baigorria.