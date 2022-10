"El Acosta tiene una historia de lucha y encabezó casi todas las tomas", dijo exrectora

Para ella, la toma es "una medida extrema" y "un grito de los estudiantes", al tiempo que destacó que "los y las estudiantes han dado siempre pasos anteriores" antes de esta medida agotando otras vías posibles de solución de conflictos.

“Desde que está el gobierno neoliberal de (el expresidente y exjefe de Gobierno Mauricio) Macri y después el de (el actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez) Larreta las cosas cambiaron mucho. Antes, ante una toma había un diálogo”, dijo Papalardo, quien fue apartada de su cargo en julio de 2017 en un acto que consideró una “persecución política”.

También advirtió que siendo rectora le exigieron en 2010 “entregar los nombres de los estudiantes que estaban tomando la escuelas”, aunque resaltó que “por supuesto la escuela nunca compartió ningún nombre” ya que “eso nos llevaba a las épocas más oscuras de la historia reciente de la Argentina”.

Papalardo recordó que durante las tomas en el Mariano Acosta generalmente participaban estudiantes, pero también docentes y familiares. Por entonces, ella se quedaba a dormir en la escuela "tirada en un sillón en la rectoría" porque su temor era "que se lastimen a la noche y el tema del cuidado del patrimonio".

"Hoy eso es impensable”, advirtió y explicó que "actualmente se dan tomas en las que los docentes no intervienen para no perjudicar el reclamo y también por el tema del disciplinamiento”. “Este Gobierno lo que ha hecho es disciplinar al docente: ya no tiene espacio para reclamar salvo los sindicatos", concluyó.