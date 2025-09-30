VTV: renovaron una herramienta que permitirá obtener un turno de manera fácil y más rápida







Conocé cuáles son las nuevas funcionalidades que ofrece la plataforma oficial de este importante trámite.

Los plazos para realizar la VTV cambian según el tipo de vehículo y su antigüedad. Prensa Ministerio de Transporte PBA

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires actualizó la plataforma de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). De esta manera, los conductores podrán diferenciar la plataforma real de las estafas virtuales y gestionar los turnos para realizar este importante trámite de manera mucho más sencilla y rápida.

La VTV es un procedimiento en el que se controla el estado mecánico de los vehículos y su emisión de gases. Este se debe realizar de manera periódica, pero de no hacerlo y manejar libremente de igual forma, los conductores obtendrán una multa de hasta más de un millón de pesos.

Nueva plataforma para la VTV: cuáles son las funciones renovadas Página de la VTV

El portal oficial de la VTV en PBA llega con una imagen completamente renovada. A través de esta plataforma, los dueños de vehículos no solo podrán sacar turnos para la verificación, sino que también podrán revisar su historial de controles y consultar las fechas de vencimiento para realizar el trámite.

Por otro lado, la web incorporó un nuevo sistema de atención virtual que ayudará a agilizar los trámites de la VTV sin necesidad de ir a las oficinas presenciales. Asimismo, también se agregó un mapa interactivo en el que se podrán observar todas las plantas en donde se realiza el control, lo que permitirá elegir la más cercana.

Cómo sacar turno para la VTV con la nueva página VTV.jpg TV Pública Los conductores deberán sacar un turno de forma digital para poder gestionar la VTV. Para ello, deberán seguir una serie de pasos: Ingresar a portal.vtv.gba.gob.ar y completar con los datos correspondientes para iniciar sesión en la página. En caso de ser la primera vez que se ingresa, se deberá registrar. Dirigirse a la sección “Mis Vehículos” y seleccionar la opción “Solicitar turno”. Elegir la zona para realizar el trámite, la planta de VTV más conveniente, fecha y horario para el turno. Confirmar el turno y descargar el comprobante.