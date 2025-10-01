VTV más fácil y rápida: el nuevo portal con todo lo que necesitás para hacer el trámite







La Provincia lanzó una web oficial que simplifica las gestiones, evita fraudes y mejora la experiencia de los conductores.

La página de la VTV busca facilitar los procesos para todos los conductores.

Hacer la Verificación Técnica Vehicular (VTV) suele ser un dolor de cabeza para muchos automovilistas. Entre la búsqueda de turnos, las páginas falsas y la falta de información clara, muchas veces el trámite termina siendo más complejo de lo esperado.

Para resolver esta situación, el Ministerio de Transporte bonaerense presentó una nueva herramienta digital. Esta se trata de un portal totalmente renovado que concentra todas las gestiones en un mismo lugar y garantiza un acceso más seguro y transparente para quienes deben cumplir con la VTV.

¿Cómo es el nuevo portal para la VTV en PBA? La página oficial fue rediseñada con el objetivo de agilizar los trámites y evitar estafas. Una de las principales mejoras es la posibilidad de crear un perfil único, desde donde cada conductor puede pedir turnos en línea, revisar su historial de verificaciones y chequear la fecha de vencimiento de su oblea.

Además, la plataforma suma un sistema de atención digital en tiempo real. A través de este canal, los usuarios reciben respuestas inmediatas a sus consultas sin necesidad de trasladarse ni esperar en las plantas de verificación. Otra novedad es el mapa interactivo con todas las plantas habilitadas en la provincia de Buenos Aires.

El lanzamiento del portal también tiene que ver con la necesidad de la seguridad digital. El Ministerio de Transporte informó que en los últimos meses detectó y denunció más de 220 páginas falsas que ofrecían turnos ilegales a través de redes sociales y plataformas como Facebook Marketplace. Con la nueva web, los usuarios cuentan con una herramienta oficial para denunciar páginas fraudulentas de manera anónima y hacer un seguimiento de sus reclamos. La iniciativa busca tener todo en un solo lugar, con acceso desde cualquier dispositivo y así reducir riesgos. A partir de ahora, quienes deban realizar la VTV en la provincia contarán con este nuevo sistema.