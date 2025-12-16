El beneficio de PAMI al que todos los jubilados pueden acceder antes que termine el año + Seguir en









El organismo dio a conocer una importante cobertura completamente gratis para sus afiliados.

También se entregarán elementos de apoyo para la movilidad y el cuidado domiciliario.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con más de cinco millones de afiliados en su totalidad, para quienes ofrece diversos beneficios de cobertura social. Durante este último período del año, son dos los beneficios exclusivos y gratuitos a los que pueden tener acceso aquellos jubilados y pensionados afiliados al organismo.

La cobertura más significante incluye la posibilidad de recibir dos pares de lentes por año, en forma de ayuda para aquellos beneficiarios que necesitan renovar o tramitar sus anteojos, debido a problemas en su visión. Los afiliados pueden elegir entre un par de visión cercana y otro de visión lejana, o un par de visión bifocal.

pami celular.webp Lentes de PAMI gratis: todo lo que tenés que saber Aquellos jubilados y pensionados afiliados al PAMI que lo requieran, pueden solicitar un par de lentes completamente gratuitos a la obra social, en dos oportunidades al año. Para acceder a este beneficio, es importante tener en cuenta que el organismo solventa el 100% de los gastos tanto de los armazones como de los cristales. Dentro de esta cobertura, ambos elementos son de libre elección.

La solicitud consta de un proceso sencillo:

Los lentes deben estar recetados por un oftalmólogo, dentro de los últimos 150 días, y se emitirán con las indicaciones exactas del profesional.

Luego de contar con una Orden Médica Electrónica (OME) que detalle la prescripción, el DNI y la credencial PAMI del afiliado, el mismo debe acercarse hasta una farmacia que cuente con la cobertura del organismo, donde se llevará a cabo el proceso de la manufacturación y la entrega de los lentes.

De no contar con la OME, es posible gestionar el trámite con una orden regular del médico de cabecera, junto a un resumen de la historia clínica, con peso, talla y diagnóstico visual. Es importante aclarar que este trámite también puede ser solicitado por un familiar o un apoderado, y, en algunos casos, por orden directa del médico oftalmólogo a través de una OME.

Además, de ser necesario, el afiliado cuenta con el servicio de ambulancias de traslado gratuito, en el caso de que su movilidad sea reducida, para asistir a turnos, estudios o tratamientos médicos.

