El importante recordatorio de PAMI para poder acceder a los medicamentos gratis

La obra social de jubilados y pensionados recordó a sus usuarios los pasos a seguir para acceder de forma gratuita a distintos medicamentos.

Otros tipos de medicamentos son gestionados desde la web o desde una agencia PAMI.

El Programa de Medicamentos PAMI se encuentra vigente para más de 5 millones de beneficiarios argentinos. La institución brinda una cobertura de hasta el 100% en medicamentos seleccionados, y también garantiza la cobertura total de tratamientos para enfermedades crónicas y graves. Estos descuentos se realizan sobre el precio de venta PAMI, que significan valores más bajos en comparación a las distintas obras sociales.

Para prevenir el uso excesivo de medicamentos, el programa se encuentra implementando nuevos límites terapéuticos, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre su uso racional.

pami Cuáles son los medicamentos 100% gratis de PAMI Los siguientes tratamientos tienen una cobertura gratis garantizada:

Tratamiento para la diabetes Medicamentos oncológicos Medicamentos oncohematológicos Tratamiento de la hemofilia Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C Medicamentos para trasplantes Medicamentos para trastornos hematopoyéticos Medicamentos para la artritis reumatoidea Medicamentos para enfermedades fibroquísticas Medicamentos oftalmológicos intravítreos Medicamentos para la osteoartritis Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo Cómo acceder a los medicamentos gratis, paso a paso Los afiliados pueden acceder a los medicamentos ambulatorios y del programa PAMI mediante un proceso sencillo:

Solicitar al médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia.

Retirar los medicamentos con el DNI y la credencial PAMI.

En caso de no poder retirarlos personalmente, un familiar o persona de confianza puede hacerlo presentando la documentación correspondiente. PAMI: subsidio por razones sociales PAMI ofrece un subsidio social que brinda una cobertura al 100%, para aquellos afiliados que no pueden pagar sus medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas. Para acceder al mismo, los usuarios deben presentar su DNI y su receta médica. Además, para medicamentos que requieren subsidio social, los afiliados deben cumplir con los siguientes requisitos: Ingresos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos (o hasta 3 haberes, si conviven con una persona con Certificado Único de Discapacidad).

No estar afiliados a una medicina prepaga.

No ser propietarios de más de un inmueble, vehículos de menos de 10 años o bienes de lujo.

No tener activos societarios que demuestren capacidad económica plena. Otros descuentos de PAMI en medicamentos PAMI brinda descuentos diferenciados del 40% hasta el 80%, según la condición del paciente: 50% al 80% de cobertura para medicamentos destinados a patologías crónicas y agudas.

40% de cobertura para medicamentos de uso eventual, como tratamientos locales o de corta duración.

