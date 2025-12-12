PAMI suma dos beneficios gratis clave en diciembre que muchos jubilados todavía no aprovechan

El programa de atención médica integral tiene dos beneficios, que no todos los afiliados conocen y podrían utilizar para ahorrar.

Los afiliados a PAMI cuentan con dos beneficios gratuitos que pueden aliviar gastos esenciales en salud y movilidad. Sin embargo, miles de jubilados desconocen estas prestaciones o no las utilizan, a pesar de que están disponibles sin costo alguno. Los programas incluyen la entrega de anteojos recetados y equipamiento especial para personas con movilidad reducida, dos servicios que buscan mejorar la calidad de vida de más de cinco millones de afiliados.

Estos beneficios apuntan a cubrir necesidades básicas sin que los jubilados deban elegir entre su salud y otras prioridades económicas. La cobertura abarca desde lentes graduados, hasta elementos de cuidado en el hogar , lo que representa un alivio concreto en el presupuesto mensual.

Antes de que termine diciembre de 2025, conviene que cada afiliado revise si ya utilizó estos programas o si todavía tiene pendiente renovar sus lentes o mejorar las condiciones de cuidado en su hogar. Los trámites son sencillos, y la receta médica es la clave para iniciar el proceso.

PAMI ofrece dos prestaciones clave que muchos afiliados no aprovechan, ya sea por falta de información o por desconocimiento de los trámites. Ambos programas están diseñados para ser accesibles y no requieren pagos adicionales.

El programa de lentes de PAMI permite renovar anteojos recetados sin costo para el afiliado. La cobertura incluye tanto el armazón como los cristales, según la indicación del oftalmólogo. Los beneficiarios pueden elegir entre lentes para visión cercana, lejana o bifocales que combinan ambas funciones.

Para acceder al beneficio, se necesita una receta emitida por un oftalmólogo, con una validez de 150 días. Además, se debe presentar el DNI, la credencial de PAMI y una Orden Médica Electrónica (OME). Si no se cuenta con la OME, se acepta una indicación escrita del médico junto con un resumen de la historia clínica.

Una vez obtenida la orden, el afiliado, un familiar o un apoderado pueden dirigirte a una óptica adherida a PAMI, elegir el armazón entre las opciones disponibles y esperar la fabricación de los lentes. La entrega se realiza en el mismo local donde se inició el trámite.

Equipos de cuidado

El segundo beneficio apunta a afiliados que requieren apoyo para la movilidad o el cuidado en el hogar. PAMI cubre sin cargo elementos, como colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios para camas, diseñados para mejorar la autonomía y la comodidad de quienes pasan largas horas en cama o tienen dificultades para desplazarse.

El proceso para obtener estos equipos es similar al de los anteojos, el médico tratante indica el elemento necesario y emite la orden correspondiente. Con esa documentación, el trámite se puede gestionar por Internet, en la página oficial de PAMI, o de manera presencial en una agencia, con turno previo. En algunos casos, si el profesional carga la Orden Médica Electrónica, el afiliado no necesita realizar pasos adicionales, ya que la gestión queda iniciada desde el consultorio.