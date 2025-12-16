Otro avance del Gobierno en Diputados: consiguió dictamen por la "ley de Inocencia Fiscal" Por Fernando Brovelli + Seguir en









La propuesta modifica el Régimen Penal Tributario, elevando los pisos de los que se consideran delitos de evasión tributaria. El peronismo presentó su propio proyecto.

Benegas Lynch y Rodríguez Machado, presidentes en el plenario que dictaminó Inocencia Fiscal. Mariano Fuchila

El Gobierno continúa avanzando en la estrategia legislativa que diseñó para la primera semana de sesiones extraordinarias en Diputados. Horas después de lograr la mayoría en comisiones del proyecto de Presupuesto 2026 y "Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria", alcanzó este martes el primer dictamen en su iniciativa de modificación de Régimen Penal Tributario. Las tres iniciativas se votarán en el recinto el miércoles 17 de diciembre a partir de las 14 horas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Formulada por el Ministerio de Economía, el principal componente del proyecto -cuyo nombre oficialista es “Ley de Presunción de Inocencia Fiscal”- implica actualizar los montos que se precisan declarar para evitar ser considerados delitos de evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones. La estimación extraoficial sostiene que los argentinos tienen unos u$s243.000 millones fuera del circuito legal, por lo que la medida estimularía a que una parte de esa cifra se blanquee sin tener que dar explicaciones de su origen.

Según plantearon fuentes libertarias, la iniciativa redefine "los criterios para la configuración de los delitos fiscales y prioriza la intervención penal en los casos de evasión relevante", establece límites de la prescripción de faltas tributarias y "extingue la acción penal cuando el contribuyente regulariza su situación fiscal". El dictamen de La Libertad Avanza consiguió 44 firmas, entre los que se incluyeron 4 del PRO, 2 de la UCR y 6 de aliados provinciales.

Régimen Penal Tributario: propuesta del peronismo La izquierda presentó un dictamen de rechazo, Provincias Unidas no firmó ningún documento y Unión por la Patria se posicionó con el segundo proyecto mayoritario con 29 apoyos. La iniciativa peronista también propone una suba de los pisos que se considerarán delitos de evasión tributaria, fijándolos en pesos sujeto a una proporción del salario mínimo vital y móvil (SMVM), en simultáneo a que se habilite la eximición de la condena penal a partir del pago de la evasión junto a intereses y multas.

Jorge Taiana Graciela De la Rosa Jorge Taiana y Graciela De la Rosa, dirigentes de experiencia en el justicialismo dentro del bloque de Diputados. Mariano Fuchila A su vez, se incorpora la posibilidad de que el contribuyente rectifique voluntariamente la declaración jurada antes de la inspección del Fisco y así pueda evitar la denuncia penal; se establece en 10 años el plazo para que las provincias reclamen impuestos y el fisco reclame los aportes y contribuciones de los empleadores.

Finalmente, el dictamen del peronismo acompaña el proceso de simplificación de presentación de declaraciones juradas, pero para los casos de contribuyentes con "una capacidad contributiva razonable". En ese marco, se reducen los montos a $200 millones de ingresos y $2.000 millones de patrimonio.

Temas Diputados

Fiscal