Luis Caputo se reunió con la UIA en busca de apoyo para la reforma laboral

Hablaron sobre la reforma laboral, la importancia de la formalización y la inversión. Según detalló el funcionario, quedaron en repetir el encuentro "periódicamente".

El ministro de Economía, Luis Caputo , se reunió este martes con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) en medio de las negociaciones en el Congreso para lograr las reformas laboral y tributaria . "Quedamos en repetirla periódicamente y en trabajar juntos para seguir bajando el costo argentino" , afirmó en sus redes sociales.

El titular del Palacio de Hacienda compartió en su cuenta de X una foto en la que se lo ve junto al presidente Martín Rappallini y la cúpula del organismo. " Hablamos sobre la reforma laboral, la importancia de la formalización y la inversión ", detalló.

El encuentro se produjo en el medio del debate sobre la modificación de las leyes laborales que propone el Gobierno de Javier Milei. En tal sentido, Caputo aseguró haber acordado repetir la reunión "periódicamente", con el fin de "hacer nuestra industria cada día más competitiva".

Hace algunos días, Rapallini defendió el trabajo que realizó como miembro del Consejo de Mayo -uno de los organismos impulsores de la propuesta- y señaló su sanción como una de las prioridades para una presunta mejoría del mercado de trabajo nacional.

“Hay que ubicar la ley en un contexto en el cual hace 15 años que no se genera empleo formal. El sistema laboral argentino tiene un fracaso importante”, interpretó el dirigente industrial, que describió que en el mercado laboral subsiste la “alta litigiosidad, falta de empleabilidad e incentivos que no estaban enfocados en la productividad sino en generar conflictos judiciales a las empresas”.

La CGT se moviliza el 18 de diciembre contra la reforma laboral

La semana pasada, tras conocerse los detalles de la reforma, la CGT convocó una movilización que se llevará a cabo este 18 de diciembre a las 15 con epicentro en Plaza de Mayo. "Claramente nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece este este proyecto de reforma laboral. Es una situación que, efectivamente, transita por la precarización laboral. Es un paso más a esa informalidad", dijo Sola el jueves pasado.

Cristian Jerónimo marcó la cancha al advertir que la iniciativa oficial “es regresiva” y que no existe voluntad de generar un ámbito de negociación real. El dirigente del Sindicato del Vidrio insistió en que, sin una mesa formal con representación del mundo del trabajo, la CGT no acompañará ningún cambio que retroceda derechos adquiridos.

La semana pasada, la CGT también mantuvo una reunión con legisladores nacionales del peronismo para analizar la reforma laboral y la situación de los trabajadores del citrus y del sector avícola en Entre Ríos. Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Adán Bahl visitaron la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, donde se reunieron con Sola y Jerónimo, además de los dirigentes Carlos Molinari (Carne) y Pablo Flores (AEFIP).

Así es el proyecto de reforma laboral del Gobierno

La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo reescribió aspectos centrales de la legislación laboral vigente: define nuevas reglas para vacaciones, introduce la figura del banco de horas, modifica criterios de indemnizaciones, redefinió el régimen de despidos e incorpora cambios en procedimientos judiciales y administrativos vinculados al mundo del trabajo.

La reforma, según explicaron en el oficialismo, procura establecer un marco moderno que impacte sobre los sectores público y privado, generando lo que describen como un “reordenamiento” de la relación laboral.

El propósito declarado es adaptar la normativa a un esquema más flexible e incorporar herramientas consideradas “actualizadas” por los redactores del proyecto.