Denuncian la desaparición de más de 100 vacas valuadas en $145 millones en Santa Fe + Seguir en









El productor Lucindo Arber manifestó el faltante ante la policía de la provincia. La Sociedad Rural de Rosario advirtió que la desarticulación de mecanismos de control aumentaron los delitos.

El personal policial realizó comprobaciones en el terreno y verificaciones de planteles en establecimientos de la zona de San Justo, al noreste de Santo Domingo, en busca de pistas sobre el destino del ganado.

Desaparecieron más de 100 vacas valuadas a $145 millones en un establecimiento rural de Santo Domingo, provincia de Santa Fe. La Sociedad Rural de Rosario alertó que la desarticulación de mecanismos de control y la ausencia de propuestas específicas para el ámbito rural incrementaron los delitos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El productor Lucindo Arber realizó la denuncia ante la policía provincial donde mencionó en Radio EME que la perdida representa “el sacrificio de toda una vida”.

Arber administra unas 200 hectáreas en Santo Domingo, próximas al río Salado, 60 kilómetros al norte de la capital provincial. Como cualquier otro día, llegó al campo y le comunicaron que "le faltan unos 130 animales del rodeo” sobre un plantel de 450 cabezas. Tomo como posible la opción de que “quizá, aprovechando que el río está bajo, los animales hayan sido sacados por ese lugar”.

Denuncia e investigación tras la desaparición de más de 100 vacas La denuncia fue presentada ante la Guardia Rural Los Pumas Seccional 11, con sede en Esperanza, que inició las investigaciones junto a la delegación La Pelada, cercana a Santo Domingo. El personal policial realizó comprobaciones en el terreno y verificaciones de planteles en establecimientos de la zona de San Justo, al noreste de Santo Domingo, en busca de pistas sobre el destino del ganado.

Arber expresó su esperanza en que la investigación avance: “Tengo confianza en que Los Pumas puedan saber cómo ocurrió el robo. Seguimos con la búsqueda y esperamos resultados”, manifestó. Por otro lado, el productor señaló: “Nunca me pasó esto. A veces me faltaron dos o tres animales, pero esporádicamente. Esto es tremendo. Nos duele lo que sucedió porque tampoco es poca plata, sino el sacrificio de toda una vida dedicándonos a criar animales. Estamos muy bajoneados”.

Al mismo tiempo, la Sociedad Rural de Rosario emitió un comunicado donde denunció la falta de respuestas de los Ministerios de Producción y Seguridad de Santa Fe, a quienes solicita reuniones desde hace dos años. No obstante, destacó el trabajo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que atiende la problemática.