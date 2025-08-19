El conductor de un camión se durmió y chocó contra el guardarraíl en la avenida Cantilo







Un camión chocó contra el guardarraíl en la avenida Cantilo, a la altura de la Ciudad Universitaria, en el barrio porteño de Núñez, y hay caos en el tránsito ya que el operativo obstruye dos carriles de la traza.

En la madrugada de este martes personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad acudió al lugar para resguardar la zona y encauzar el tránsito tras un llamado al 911.

Acerca del chofer del camión, fuentes policiales le confirmaron a la NA que salió por sus propios medios y fue atendido por el SAME.

Según se observa en las imágenes viralizadas, la cabina del vehículo de gran porte quedó totalmente destrozada.

Núñez: un camionero se durmió y terminó chocando contra el guardarraíl En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Vecinal 13B, quienes se ocuparon de asegurar el área, ordenar el tránsito y coordinar con las grúas el retiro del vehículo siniestrado. El procedimiento se extendió durante varias horas y generó importantes demoras en uno de los accesos más concurridos de la Ciudad, en especial para quienes se trasladaban desde la zona norte hacia el centro porteño.

muerto en belgrano 2.jpg En la madrugada de este martes personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad acudió al lugar para resguardar la zona y encauzar el tránsito tras un llamado al 911. Policia de la Ciudad. Tanto vecinos como automovilistas que pasaban por allí compartieron en redes sociales fotos y videos del accidente, que permitieron dimensionar el alcance del impacto. En las imágenes puede verse cómo la cabina del transporte quedó destruida casi por completo, mientras parte de la carga terminó esparcida sobre la calzada. Aunque el chofer no sufrió lesiones graves, el incidente pudo haber derivado en consecuencias más serias, teniendo en cuenta la velocidad con la que se transita habitualmente en esa vía. El tránsito fue restablecido, aunque aún se realizaban trabajos de reparación sobre el guardarraíl dañado.